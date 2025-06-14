Отправлено: - 17:33

абике:

Надо автору обращаться

Цитата:Смею заметить, что это нужно не только автору, а ещё точнее будет так: лично автору оно вообще ничего не нужно.Автор специально публикует несколько месяцев "выкладки", чтобы заинтересовать небезразличных лиц и побудить их по мере сил тоже принять деятельное участие (ни направлением обращений в госорганы, так хоть может подключением специалистов к диалогу, может что-то упускается).Но увы, у нас ничего не меняется - болото оно и есть болото