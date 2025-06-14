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Помнится диванные воины на форуме хоронили Израиль (09.10.2023 года), процитирую:ОГПУ: В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья".Тогда отмечал, процитирую самого себя:Kairat stayer: Всегда поддерживал Израиль, напали признанные террористическими движение" Хамас", также "Талибан" хочет последним помочь. Талибан тоже мировым сообществом признана террористическим.У Израиля есть ядерное оружие и передовое конвенциальное вооружение, кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.В 1981 году Израиль провел успешную операцию Медведка 19, в считанные дни уничтожила своих врагов вооруженных советским вооружением. История наверняка повторится, на вооружении передовая авиация в том числе F 35, много спутников в режиме реального времени всё отслеживают.Это не просто конфликт стран - это столкновение двух миров. Один строится на демократии, праве и свободе, другой - на диктатуре, страхе и подавлении. Израиль выживает не только "благодаря помощи", он стоит, потому что за ним народ - который умеет себя защищать и демократические ценности.Подробнее здесь: