Отправлено: - 18:23

Виктория КАРАБАЛИНА уже более 30 лет живет за рубежом: в Великобритании и США. Наблюдая за тем, как ухаживают за пожилыми людьми в разных странах, предлагает реформировать казахстанскую систему помощи. Убеждала в этом местных чиновников, но понимания, по ее словам, не увидела. «НГ» решила выяснить, насколько вообще возможна такая реформа.