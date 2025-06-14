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По стандарту - 8 человек в неделю. Можно ли улучшить систему помощи пожилым, используя иностранный опыт и местные ресурсы?
По стандарту - 8 человек в неделю. Можно ли улучшить систему помощи пожилым, используя иностранный опыт и местные ресурсы?
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