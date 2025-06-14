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≡ По стандарту - 8 человек в неделю. Можно ли улучшить систему помощи пожилым, используя иностранный опыт и местные ресурсы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51947
По стандарту - 8 человек в неделю. Можно ли улучшить систему помощи пожилым, используя иностранный опыт и местные ресурсы?
Отправлено: 14.06.25 - 18:23
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Виктория КАРАБАЛИНА уже более 30 лет живет за рубежом: в Великобритании и США. Наблюдая за тем, как ухаживают за пожилыми людьми в разных странах, предлагает реформировать казахстанскую систему помощи. Убеждала в этом местных чиновников, но понимания, по ее словам, не увидела. «НГ» решила выяснить, насколько вообще возможна такая реформа.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
925
Re: По стандарту - 8 человек в неделю. Можно ли улучшить систему...
Отправлено: 14.06.25 - 18:23
#1
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Депутат ответил: Проблема проста - бюджетных денег! Все! Полемика как глас вопиющего в пустыне! Отсюда вывод: Дети стариков должны заниматься своими пожилыми родителями и не возлагать на гос-во или уехать в другую страну и оттуда "будить" депутатов, чтобы они обеспечили беспечную старость пожилым!
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