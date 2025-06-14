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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум рекой, а по факту – туман густой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51946
Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум рекой, а по факту – туман густой
Отправлено: 14.06.25 - 16:27
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Деньги, а это каждый раз сотни и сотни миллионов, иногда и полмиллиарда разом, поступают от АО «НК «ҚазАвтоЖол» в адрес ТОО «АБЗ плюс». И в ряде случаев день в день подписываются акты приёмки материалов с их замерами на площадке ответственного хранения. Совпадение?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
924
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум...
Отправлено: 14.06.25 - 16:27
#1
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Надо автору обращаться со всеми выкладками в Министерство национальной экономики или прямо Президенту, чтобы проверили и раз навсегда решили проблему "маке, саке" и куда дели бюджетные деньги! Никакого контроля, не говоря об ответственности со стороны государственных контролирующих и карающих органов нет! Выходит верхи не хотят выполнять законы, а низы требуют справедливости, но никак добиться не могут!
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