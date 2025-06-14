Re: Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум...

Отправлено: - 16:27

Надо автору обращаться со всеми выкладками в Министерство национальной экономики или прямо Президенту, чтобы проверили и раз навсегда решили проблему "маке, саке" и куда дели бюджетные деньги! Никакого контроля, не говоря об ответственности со стороны государственных контролирующих и карающих органов нет! Выходит верхи не хотят выполнять законы, а низы требуют справедливости, но никак добиться не могут!