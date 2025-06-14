Отправлено: - 11:56

YESNO:

Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.

Цитата:Шесть лет тому назад (24.06.2019 год), "грамотеям" отмечал, что рано или поздно будут разбираться с Ираном, про Б.Асада тоже говорил, что Израилю не нужно чтобы Сирия стала как Иран, ниже процитирую отрывки.Kairat stayer: Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.Подробнее здесь: