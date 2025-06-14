Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
YESNO: Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.
Выше используются идеологически заряженные термины используемые пропагандистами: закулиса, сионисты, новая Хазария, второй исход ашкеназов, денацификация и т. д. Андрей Петрович Девятов - бывший военный разведчик, публицист с философско-эзотерическим уклоном, который известен своими альтернативными теориями о глобальной политике. Отмечают, что его работы часто затрагивают темы глобальной геополитики, информационных войн и концептуального управления. Вышесказанное им противоречит логике международных процессов и служит, скорее всего, либо для манипуляции вниманием, либо просто вбросом для любителей "глубинного смысла" в происходящем.
YESNO: Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.
Шесть лет тому назад (24.06.2019 год), "грамотеям" отмечал, что рано или поздно будут разбираться с Ираном, про Б.Асада тоже говорил, что Израилю не нужно чтобы Сирия стала как Иран, ниже процитирую отрывки.
Kairat stayer: Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.
Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.
А.Девятов: Замысел закулисы — это удары мира ислама продолжительные из Ирана, Ливана, Йемена и тд. по Израилю, дабы подтолкнуть второй исход, прежде всего ашкеназов, теперь на Украину в Новороссию (она же Новая Хазария).
И задача СВО — денацификация — это не про «окончательное решение еврейского вопроса» нацистов, а про раздел Украины, где антисемиты-западенцы (Галичина-Волынь) будут отделены от Новой Хазарии буфером Малороссии.
Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.
Противостояние между Израилем и Ираном, как отметил выше, это давняя и понятная геополитическая линия конфликта, региональное соперничество, шиитский экстремизм, ядерная программа и т.д. Утверждение, что Израиль вовлекли против воли в настоящий конфликт, это упрощение и введение общества в заблуждение. Более того, никто не планирует переселять евреев из Израиля в Украину, это фантазия, как и раздел Украины по этническому принципу и якобы про нанесённые удары исламского мира.
YESNO: так они сами про это говорят . 7 млн вот эту цифру называют .
Никаких подтверждённых планов переселения евреев в Украину не существует, Израиль и Украина вообще не ведут переговоров на эту тему.
Миф о создании «Новой Хазарии» или «Небесного Иерусалима» на территории Украины. Якобы в случае поражения Израиля в войне с арабскими странами евреи массово переселятся на Украину, якобы в буферную зону, как отмечает А.Девятов. Эти идеи активно распространяются через Telegram-каналы, соцсети, где публикуются фальшивые видеоролики и манипулятивные заголовки .
Большинство экспертов и международных наблюдателей сходятся во мнении, что Израиль обладает полноценным ядерным арсеналом. По оценкам экспертов, у Израиля от 80 до 90 боеголовок (по некоторым оценкам — до 200), размещённых на баллистических ракетах (в том числе Jericho III - израильская межконтинентальная баллистическая ракета, являющаяся частью ядерной триады Израиля, дальность 4,800 – 6,500 км (некоторые оценки: до 11,500 км), скорость Mach 20, программа засекреченная предположительно шахтное или мобильное наземное базирование, подводных лодках с крылатыми ракетами (возможность второго удара), имеет на вооружении подводные лодки Dolphin (поставленные Германией), способные нести ядерные крылатые ракеты. Это обеспечивает возможность нанесения ответного удара даже в случае уничтожения наземной инфраструктуры - то есть способность к второму удару, и наверняка на авиационных носителях, в том числе на F-35.
Официально действует концепция «Самсона» (The Samson Option), предполагаемая стратегия массированного ядерного удара в случае экзистенциальной угрозы для государства Израиль. Название отсылает к библейскому Самсону, который разрушил храм, убив врагов и себя. Суть: если Израиль окажется перед угрозой полного уничтожения, он может нанести ядерный удар по агрессорам - даже ценой гибели самого государства.
Кто союзники Ирана:«Хезболла» (Ливан), Йеменские хуситы (Ансар Аллах), Иракские шиитские ополченцы («Катаиб Хезболла», «Асаиб Ахль аль-Хак»), Палестинские группы (в основном «Исламский джихад» и ХАМАС) Хотя ХАМАС - суннитская организация, Иран их поддерживает как антиизраильский фактор.
Саудовская Аравия - главный региональный соперник Ирана. Они борются за влияние в мусульманском мире (сунниты, шииты), наладили хорошие отношения с США. Бахрейн, Марокко, Судан - нормализовали отношения с Израилем в рамках Соглашений Авраама (2020–2021). Египет и Иордания - подписали мирные договоры с Израилем давно (1979 и 1994) и сотрудничают с ним в сфере безопасности. Ирак (официально) - шиитское правительство может симпатизировать Ирану, но на практике балансирует и страдает от его вмешательства.
Россия и Китай! В военные действия не ввяжутся, но будут прилагать все возможные усилия для поддержки Тегерана! По большому счёту и у Израиля один только союзник США, конечно самый самый, но даже Япония извечный послевоенный союзник США выступила против агрессии Израиля!
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