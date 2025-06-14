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≡ Проект «Ищу дом» - Лео урчит, как моторчик
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51945
Проект «Ищу дом» - Лео урчит, как моторчик
Отправлено: 14.06.25 - 13:41
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- Важно отметить, что мы ищем ему семью без маленьких детей и без большого количества других животных. Максимум - одна кошечка или кот не старше 3 лет, - уточняет Наталья. - Коту идеально подойдет дом, где уже есть опыт общения с британцами или вообще с кошками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16648
Re: Проект «Ищу дом» - Лео урчит, как моторчик
Отправлено: 14.06.25 - 13:41
#1
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Цитата:
очень ласковый, контактный, любит внимание, урчит,


Наоборот вроде. Я только и слышу что британцы не любят ласку. Кусаются.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3771
Re: Проект «Ищу дом» - Лео урчит, как моторчик
Отправлено: 14.06.25 - 13:44
#2
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Интересно, кот у них всегда сидит в кухонном шкафу с посудой? С этой посуды потом едят люди или кошки?
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