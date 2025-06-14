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≡ Волейболисты КПВК приняли участие в Республиканской спартакиаде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51945
Волейболисты КПВК приняли участие в Республиканской спартакиаде
Отправлено: 14.06.25 - 13:39
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От Костанайского политехнического высшего колледжа в спартакиаде участвовала мужская сборная по волейболу, оказавшаяся самой возрастной среди заявленных команд.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3771
Волейболисты КПВК приняли участие в Республиканской спартакиаде
Отправлено: 14.06.25 - 13:39
#1
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в чём тут новость? команда какого-то колледжа заняла 5 место на кубке водокачки? если это новость, то для кого она важна?

[Исправлено: юля елиссева, 14.06.2025 - 14:40]
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