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≡ Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51945
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 19:04
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Речь о переименовании ул. Уральской в Шакшак Жанибека, ул. Дзержинского в Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК), ул. Железнодорожной в Бертрана Рубинштейна (почетный железнодорожник СССР, первый начальник Кустанайского отделения железной дороги с 1966-го по 1993 гг.).
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3771
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 14.06.25 - 13:05
#15
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Цитата:
saba:
Кстати почему в Аркалыке нет улицы имени Шакшака Жанибека раз он родом с Тургая?

как раз таки в Аркалыке такая улица давно уже есть!
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