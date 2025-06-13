Отправлено: - 18:17

после спасения щенка неравнодушными людьми он убежал в неизвестном направлении, но известно, что точно выжил

Цитата:-"Где щенок?"-" Да фиг его знает, сдристнул куда-то"-"Но он точно сейчас живой?"-"Сто пудов"-"???....а может он с дури под колеса машины попал...или забрел на территорию какой-нибудь большой и злобной собаки и та его загрызла...или в колодец заполненный водой упал и утонул...или крысой отравленной отужинал?"-"Да быть такого не может. Он бы смс-ку прислал если б вдруг"Активисты, что с них спрашивать?