Отправлено: - 07:54

saba:

Может празднуют, не до того?

[Исправлено: ACROS, 14.06.2025 - 09:00]

Цитата:Они же не коренные россияне: - наверное, в глубине, осознают что по большому счёту они: - КЕЛЬГЕНБАИ, то есть - примаки и на этом праздники они- ЧУЖИЕ.Это надо что бы прошло - несколько поколении, как минимум.Это как у Макса- он же не ЧИСТОКРОВНЫЙ канадец, а так себе: - ЭРЗАЦ, поэтому он там ЧУЖОЙ и больше тянется к нам, вот его детки обживуться и где то лет через 50-100 смогут ощущать себя канадской общностью.