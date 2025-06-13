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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4401
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 22:56
#7111
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Цитата:
maxsaf:
А США - видит отличия

Ну естественно, без их разрешения, они бы на такое не посмели. Высший уровень лицемерия - играть из себя жертв холокоста и нацизма. И тут же просто бомбить другие страны.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 23:06
#7112
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Цитата:
maxsaf:
США - видит отличия

Это было раньше, при Байдене! Теперь США и сама думает, на кого первой напасть, на Панаму или на Данию! Поэтому все агрессоры вызывают у них сочувствие, Россия совершила огромную стратегическую ошибку, слишком рано начав войну, надо было сначала дождаться выборов в США! Ну и конечно этой войны ( между Израилем и Ираном) никогда бы не было, если бы президентом был бы Трамп! Ой, а кто сейчас президент США?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 00:16
#7113
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Когда уже тобой займутся...

Так ты же не русский, так это тебя же не касается..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27946
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 02:56
#7114
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Цитата:
111:
Так ты же не русский, так это тебя же не касается..

Ты раздражаешь людей своим существованием, вне зависимости от национальности :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 06:14
#7115
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Цитата:
maxsaf:
Ты раздражаешь

Ага, а сам как только Марик за гаражи удалился избегался тут! " Ой, а где же он! Как мы тут без него"! Очень трогательно было смотреть!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8076
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 07:54
#7116
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Цитата:
saba:
Может празднуют, не до того?


Они же не коренные россияне: - наверное, в глубине, осознают что по большому счёту они: - КЕЛЬГЕНБАИ, то есть - примаки и на этом праздники они- ЧУЖИЕ.
Это надо что бы прошло - несколько поколении, как минимум.

Это как у Макса- он же не ЧИСТОКРОВНЫЙ канадец, а так себе: - ЭРЗАЦ, поэтому он там ЧУЖОЙ и больше тянется к нам, вот его детки обживуться и где то лет через 50-100 смогут ощущать себя канадской общностью.

[Исправлено: ACROS, 14.06.2025 - 09:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8076
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 07:56
#7117
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Цитата:
YESNO:
указывает на древнюю общность происхождения.


То есть: - папы и мамы у нас- одна общая обезьяна.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 08:08
#7118
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О, теперь можно вполне себе патриотично ходить в Додо пиццу! Официально из Виргинских островов в Казахстан россияне перебрались. Наверное в Астане всё таки мёдом помазано!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4401
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:08
#7119
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Цитата:
ACROS:
То есть: - папы и мамы у нас- одна общая обезьяна.

Если и от обезьяны, то их точно было много. :lol:

ПС- А для тех, кто всё ещё верит, что земля плоская и люди от Адама и Евы произошли - вопрос на засыпку, откуда тогда столько разных групп крови с резус-факторами? ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2025 - 10:12]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16647
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:14
#7120
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Цитата:
Эл-починно: откуда тогда столько разных групп крови?
Да вопросов ваще миллион.
Например для чего ваще вселенная?
Кто мы и для чего? Ошибка природы или чей то замысел?
Если жизнь после смерти.?
И тд.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4401
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:15
#7121
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Цитата:
Vit:

Не забивай себе голову, всякой ерундой! :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:17
#7122
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Цитата:
Vit:
Ошибка природы или

Что то я подозреваю, что так и есть! Жили себе обезьяны, природу не засоряли, но что то пошло не так!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:19
#7123
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Цитата:
Эл-починно:
земля плоская и

Врут всё космонавты, плоская она, во всяком случае у нас! Степь да степь кругом!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4401
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:31
#7124
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Цитата:
saba:

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1697
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:44
#7125
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Ну, вот и целеполагание закулисы проявилось.

Израиль таки ударил по Ирану.

Замысел закулисы — это удары мира ислама продолжительные из Ирана, Ливана, Йемена и тд. по Израилю, дабы подтолкнуть второй исход, прежде всего ашкеназов, теперь на Украину в Новороссию (она же Новая Хазария).

И задача СВО — денацификация — это не про «окончательное решение еврейского вопроса» нацистов, а про раздел Украины, где антисемиты-западенцы (Галичина-Волынь) будут отделены от Новой Хазарии буфером Малороссии.

Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.

@AndreyDevyatov
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