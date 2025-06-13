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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 22:56
Цитата:
Ну естественно, без их разрешения, они бы на такое не посмели. Высший уровень лицемерия - играть из себя жертв холокоста и нацизма. И тут же просто бомбить другие страны.
maxsaf:
А США - видит отличия
А США - видит отличия
Ну естественно, без их разрешения, они бы на такое не посмели. Высший уровень лицемерия - играть из себя жертв холокоста и нацизма. И тут же просто бомбить другие страны.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 23:06
Цитата:
Это было раньше, при Байдене! Теперь США и сама думает, на кого первой напасть, на Панаму или на Данию! Поэтому все агрессоры вызывают у них сочувствие, Россия совершила огромную стратегическую ошибку, слишком рано начав войну, надо было сначала дождаться выборов в США! Ну и конечно этой войны ( между Израилем и Ираном) никогда бы не было, если бы президентом был бы Трамп! Ой, а кто сейчас президент США?
maxsaf:
США - видит отличия
США - видит отличия
Это было раньше, при Байдене! Теперь США и сама думает, на кого первой напасть, на Панаму или на Данию! Поэтому все агрессоры вызывают у них сочувствие, Россия совершила огромную стратегическую ошибку, слишком рано начав войну, надо было сначала дождаться выборов в США! Ну и конечно этой войны ( между Израилем и Ираном) никогда бы не было, если бы президентом был бы Трамп! Ой, а кто сейчас президент США?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 00:16
Цитата:
Цитата:
Так ты же не русский, так это тебя же не касается..
maxsaf:
Цитата:
Когда уже тобой займутся...
Так ты же не русский, так это тебя же не касается..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27946
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 02:56
Цитата:
Ты раздражаешь людей своим существованием, вне зависимости от национальности
111:
Так ты же не русский, так это тебя же не касается..
Так ты же не русский, так это тебя же не касается..
Ты раздражаешь людей своим существованием, вне зависимости от национальности
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 06:14
Цитата:
Ага, а сам как только Марик за гаражи удалился избегался тут! " Ой, а где же он! Как мы тут без него"! Очень трогательно было смотреть!
maxsaf:
Ты раздражаешь
Ты раздражаешь
Ага, а сам как только Марик за гаражи удалился избегался тут! " Ой, а где же он! Как мы тут без него"! Очень трогательно было смотреть!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8076
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 07:54
Цитата:
Они же не коренные россияне: - наверное, в глубине, осознают что по большому счёту они: - КЕЛЬГЕНБАИ, то есть - примаки и на этом праздники они- ЧУЖИЕ.
Это надо что бы прошло - несколько поколении, как минимум.
Это как у Макса- он же не ЧИСТОКРОВНЫЙ канадец, а так себе: - ЭРЗАЦ, поэтому он там ЧУЖОЙ и больше тянется к нам, вот его детки обживуться и где то лет через 50-100 смогут ощущать себя канадской общностью.
[Исправлено: ACROS, 14.06.2025 - 09:00]
saba:
Может празднуют, не до того?
Может празднуют, не до того?
Они же не коренные россияне: - наверное, в глубине, осознают что по большому счёту они: - КЕЛЬГЕНБАИ, то есть - примаки и на этом праздники они- ЧУЖИЕ.
Это надо что бы прошло - несколько поколении, как минимум.
Это как у Макса- он же не ЧИСТОКРОВНЫЙ канадец, а так себе: - ЭРЗАЦ, поэтому он там ЧУЖОЙ и больше тянется к нам, вот его детки обживуться и где то лет через 50-100 смогут ощущать себя канадской общностью.
[Исправлено: ACROS, 14.06.2025 - 09:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8076
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 07:56
Цитата:
То есть: - папы и мамы у нас- одна общая обезьяна.
YESNO:
указывает на древнюю общность происхождения.
указывает на древнюю общность происхождения.
То есть: - папы и мамы у нас- одна общая обезьяна.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 08:08
О, теперь можно вполне себе патриотично ходить в Додо пиццу! Официально из Виргинских островов в Казахстан россияне перебрались. Наверное в Астане всё таки мёдом помазано!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:08
Цитата:
Если и от обезьяны, то их точно было много.
ПС- А для тех, кто всё ещё верит, что земля плоская и люди от Адама и Евы произошли - вопрос на засыпку, откуда тогда столько разных групп крови с резус-факторами?
[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2025 - 10:12]
ACROS:
То есть: - папы и мамы у нас- одна общая обезьяна.
То есть: - папы и мамы у нас- одна общая обезьяна.
Если и от обезьяны, то их точно было много.
ПС- А для тех, кто всё ещё верит, что земля плоская и люди от Адама и Евы произошли - вопрос на засыпку, откуда тогда столько разных групп крови с резус-факторами?
[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2025 - 10:12]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16647
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:14
Цитата:
Например для чего ваще вселенная?
Кто мы и для чего? Ошибка природы или чей то замысел?
Если жизнь после смерти.?
И тд.
Эл-починно: откуда тогда столько разных групп крови?Да вопросов ваще миллион.
Например для чего ваще вселенная?
Кто мы и для чего? Ошибка природы или чей то замысел?
Если жизнь после смерти.?
И тд.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:15
Цитата:
Не забивай себе голову, всякой ерундой!
Vit:
Не забивай себе голову, всякой ерундой!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:17
Цитата:
Что то я подозреваю, что так и есть! Жили себе обезьяны, природу не засоряли, но что то пошло не так!
Vit:
Ошибка природы или
Ошибка природы или
Что то я подозреваю, что так и есть! Жили себе обезьяны, природу не засоряли, но что то пошло не так!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:19
Цитата:
Врут всё космонавты, плоская она, во всяком случае у нас! Степь да степь кругом!
Эл-починно:
земля плоская и
земля плоская и
Врут всё космонавты, плоская она, во всяком случае у нас! Степь да степь кругом!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:31
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1697
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.06.25 - 09:44
Ну, вот и целеполагание закулисы проявилось.
Израиль таки ударил по Ирану.
Замысел закулисы — это удары мира ислама продолжительные из Ирана, Ливана, Йемена и тд. по Израилю, дабы подтолкнуть второй исход, прежде всего ашкеназов, теперь на Украину в Новороссию (она же Новая Хазария).
И задача СВО — денацификация — это не про «окончательное решение еврейского вопроса» нацистов, а про раздел Украины, где антисемиты-западенцы (Галичина-Волынь) будут отделены от Новой Хазарии буфером Малороссии.
Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.
@AndreyDevyatov
Израиль таки ударил по Ирану.
Замысел закулисы — это удары мира ислама продолжительные из Ирана, Ливана, Йемена и тд. по Израилю, дабы подтолкнуть второй исход, прежде всего ашкеназов, теперь на Украину в Новороссию (она же Новая Хазария).
И задача СВО — денацификация — это не про «окончательное решение еврейского вопроса» нацистов, а про раздел Украины, где антисемиты-западенцы (Галичина-Волынь) будут отделены от Новой Хазарии буфером Малороссии.
Уж как сионисты Израиля не хотели ввязываться в войну не на жизнь, а на смерть с Исламской республикой Иран, а начали.
@AndreyDevyatov
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