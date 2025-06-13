НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Это преступление против жизни, закона и человечности!" - Стерилизованного щенка с биркой заживо закопали в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51943
"Это преступление против жизни, закона и человечности!" - Стерилизованного щенка с биркой заживо закопали в Костанайской области
Отправлено: 13.06.25 - 16:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Он имел право жить там, где родился. Он не представлял угрозы! - комментирует происшествие волонтер ОО "Надежда Плюс kst" Анастасия СЕРИКОВА. - И всё же его закопали заживо! Только потому, что он кому-то мешал.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1420
Re: "Это преступление против жизни, закона и...
Отправлено: 13.06.25 - 16:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ж сколько свободного времени надо иметь, чтобы из-за собаки в другой конец области лететь.

Дело-то хорошее, но, думаю, не стоит СМИ превращать в свой блог. Каждый шаг освещать в газете - лишнее, на мой взгляд. Хочешь творить добро -ради бога. Похвалы ждете? Для этого вы этим занялись?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1637
Re: "Это преступление против жизни, закона и...
Отправлено: 13.06.25 - 18:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
после спасения щенка неравнодушными людьми он убежал в неизвестном направлении, но известно, что точно выжил

-"Где щенок?"
-" Да фиг его знает, сдристнул куда-то"
-"Но он точно сейчас живой?"
-"Сто пудов"
-"???....а может он с дури под колеса машины попал...или забрел на территорию какой-нибудь большой и злобной собаки и та его загрызла...или в колодец заполненный водой упал и утонул...или крысой отравленной отужинал?"
-"Да быть такого не может. Он бы смс-ку прислал если б вдруг"
Активисты, что с них спрашивать?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18225
Re: "Это преступление против жизни, закона и...
Отправлено: 13.06.25 - 20:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анастасии СЕРИКОВОЙ


Это у этой девушки собак потравили весной или у другой?
Нашли отравителей? Или камеры случайно отключились в тот момент как злостный не любитель собачек травил там?
Всё это уже тогда казалось спектаклем а сейчас и подавно
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2392
"Это преступление против жизни, закона и человечности!" - Стерилизованного щенка с биркой заживо закопали в Костанайской области
Отправлено: 14.06.25 - 08:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон сам по себе работать не может. Это просто текст на бумаге.
Чтобы он заработал, необходимо, чтобы заработала полиция.
А она у нас работать не хочет.

[Исправлено: Skeptic, 14.06.2025 - 09:23]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS