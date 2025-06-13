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Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51943
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 19:04
Речь о переименовании ул. Уральской в Шакшак Жанибека, ул. Дзержинского в Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК), ул. Железнодорожной в Бертрана Рубинштейна (почетный железнодорожник СССР, первый начальник Кустанайского отделения железной дороги с 1966-го по 1993 гг.).
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1420
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 19:04
Зудит. Чешется.
В городе проблем совсем не осталось??? Мазь от зуда - в ближайшей аптеке
[Исправлено: vofkakst, 13.06.2025 - 19:06]
В городе проблем совсем не осталось??? Мазь от зуда - в ближайшей аптеке
[Исправлено: vofkakst, 13.06.2025 - 19:06]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8076
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 13.06.25 - 19:19
Почему проблемами города - занимается областное ведомство ???
Или уже городского маслихата - НЕТ ??
На краю области, 350 км. от города, в сторону Тургая, есть почти заброшенное село Бестау или Аралколь - там тоже надо переименовать пару опустевших и разбитых улиц в честь каких нибудь исторических личностей- пусть этим то же займётся ОБЛАСТНОЙ маслихат.
Или уже городского маслихата - НЕТ ??
На краю области, 350 км. от города, в сторону Тургая, есть почти заброшенное село Бестау или Аралколь - там тоже надо переименовать пару опустевших и разбитых улиц в честь каких нибудь исторических личностей- пусть этим то же займётся ОБЛАСТНОЙ маслихат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7600
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 13.06.25 - 19:58
Считаю данный вопрос второстепенным и не требующий острой необходимости,поэтому депутаты эту тему должны обсуждать на общественных началах,то бишь бесплатно ,не платить им за этот день, возможно тогда само отпадет потребность за народные деньги чесать языки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18225
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 13.06.25 - 20:03
Цитата:
А чё так кисло то? Других вопросов у Александры Сергазиновой нет? После того как попросила квартиры для своих пропагандистов к власти вопросов больше нет?)
Единственный вопрос задала депутат Александра СЕРГАЗИНОВА. Она поинтересовалась судьбой ул. Урицкого, которую в 2023 годупланировали переименовать
А чё так кисло то? Других вопросов у Александры Сергазиновой нет? После того как попросила квартиры для своих пропагандистов к власти вопросов больше нет?)
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 20:31
Я против Шакшака Жанибека и Сагадата Нурмаганбетова! Объясню почему! Первого узнал, только когда ему памятник на коне поставили, хотя у меня диплом учителя истории. По второму я не вижу, чтобы у нас была выдающаяся армия, чтобы именем министра обороны улицы называть!
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 20:39
Кстати почему в Аркалыке нет улицы имени Шакшака Жанибека раз он родом с Тургая? И почему например в Костанае тогда нет улицы имени Тауке хана, он же выше его в той войне был? Кто подал на переименование, очередные потомки? Памятник поставили, человека почтили, к чему ещё улицы переименовывать! Может назрел уже вопрос переименовать все улицы в номерные, вдоль улица , поперёк проспект и успокоился на этом?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27946
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 22:37
Цитата:
saba: Может назрел уже вопрос переименовать все улицы в номерные, вдоль улица , поперёк проспект и успокоился на этом?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4398
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 22:40
[Исправлено: Эл-починно, 13.06.2025 - 23:41]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1420
Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата
Отправлено: 13.06.25 - 23:03
Цитата:
У наших стоумовых чиновников мозгов не хватит на такие инициативы. Номерным названием перед вышесидящими не прогнешься! За "Четвертую" улицу по головке не погладят. А за чакчака - вон, государственную программу по заморачиванию голов здравомыслящему населению - пожалуйста! Еще и орден дадут за тяжкий ономастический труд.
saba:
Может назрел уже вопрос переименовать все улицы в номерные
Может назрел уже вопрос переименовать все улицы в номерные
У наших стоумовых чиновников мозгов не хватит на такие инициативы. Номерным названием перед вышесидящими не прогнешься! За "Четвертую" улицу по головке не погладят. А за чакчака - вон, государственную программу по заморачиванию голов здравомыслящему населению - пожалуйста! Еще и орден дадут за тяжкий ономастический труд.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1637
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 14.06.25 - 00:12
Цитата:
правильно понимаю что сам по себе факт занятия х....й за бюджетные деньги вас не заботит?
saba:
Я против Шакшака Жанибека и Сагадата Нурмаганбетова!
Я против Шакшака Жанибека и Сагадата Нурмаганбетова!
правильно понимаю что сам по себе факт занятия х....й за бюджетные деньги вас не заботит?
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 14.06.25 - 05:52
Цитата:
Лучше пусть они этим страдают, чем как их старшие товарищи придумывают из воздуха новые штрафы и поборы!
Карачун:
занятия х....й за бюджетные деньги вас не заботит?
занятия х....й за бюджетные деньги вас не заботит?
Лучше пусть они этим страдают, чем как их старшие товарищи придумывают из воздуха новые штрафы и поборы!
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 14.06.25 - 05:55
А вообще я бы разогнал бы их совсем! У нас не федеративное государство, чтобы на региональном уровне свой парламент иметь!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8076
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 14.06.25 - 06:51
Цитата:
Депутаты маслихатов различного уровня - работают на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах, им государство ничего не оплачивает.
сайлау курманов:
не платить им за этот день
не платить им за этот день
Депутаты маслихатов различного уровня - работают на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах, им государство ничего не оплачивает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2392
Re: Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили...
Отправлено: 14.06.25 - 08:18
Назвали родители сына в честь Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина...
А воспитать забыли...
А воспитать забыли...
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