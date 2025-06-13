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Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает упраздненный поселок в сотне километров от Костаная
Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает упраздненный поселок в сотне километров от Костаная
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