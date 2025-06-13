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Последнее фото зачетное)Я тоже в душе романтик. Фоткаю и животных. Часто бываю у разных фермеров от наших казахстанский и российских до европейских.По поводу статьи. Очень печально наблюдать такие картины у нас. Ваще заметил в Европе, в Литве, Латвии. такую картину.Люди реально в лесу живут. А на работу гоняют на своих машинах в города которые за сотни км. Но там дороги супер. Притопил и за час, два прилетел.На сколько я помню Каменка у нас по веденской трассе? Я там к одному фермеру гонял 5 лет назад. Дорога в хлам.