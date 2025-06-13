НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает упраздненный поселок в сотне километров от Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51943
Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает упраздненный поселок в сотне километров от Костаная
Отправлено: 13.06.25 - 15:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каменка прекратила свое существование, будучи снята с учета в 2023 году. Сегодня поселок - печальный пример опустевшего поселения, застывшего во времени. Совсем рядом, за рекой Уй, - территория Российской Федерации.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45094
Re: Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает...
Отправлено: 13.06.25 - 15:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль конечно, что людей с деревень всех добровольно изгнали в ипотеки в город..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2037
Re: Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает...
Отправлено: 13.06.25 - 22:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
........была стратегия 2030 теперь Жана Казахстан....вот результат....там не одна Каменка умирает,Каренинка давно умерла немцы уехали,беларуссы к батьке,коренного населения там пару семей проживало и те уехали Загаринка не ведаю что с ней....
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16646
Re: Моя хата с краю: брошены и забыты - Как живет и выживает...
Отправлено: 14.06.25 - 07:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее фото зачетное)
Я тоже в душе романтик. Фоткаю и животных. Часто бываю у разных фермеров от наших казахстанский и российских до европейских.

По поводу статьи. Очень печально наблюдать такие картины у нас. Ваще заметил в Европе, в Литве, Латвии. такую картину.
Люди реально в лесу живут. А на работу гоняют на своих машинах в города которые за сотни км. Но там дороги супер. Притопил и за час, два прилетел.
На сколько я помню Каменка у нас по веденской трассе? Я там к одному фермеру гонял 5 лет назад. Дорога в хлам. :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS