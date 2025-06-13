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по улицам никто ни за кем , как это сегодня на Украине и в Казахстане происходит, не охотился. Все жили в мире ,счастье и согласии!

Цитата:Менталитет тогда другой был! Я например радовался, когда меня с зрением -5 в армию взяли, иначе я был бы среди пацанов неполноценным, хотя уже и знал от старших братьев про дедовщину!А насчёт Украины и Казахстана,что вылавливают, кто какие каналы смотрит! В российских рассказывают про ужасы ТЦК, в украинских про страшные военкоматы я про такую дребедень даже не смотрю! Но если там это пропаганда, у нас это отголоски перестройки Горбачева.