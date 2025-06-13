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≡ Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51943
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 18:36
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В социальных сетях все чаще стали появляться видео, на которых молодых людей призывного возраста силой забирают в военкоматы прямо с улиц. Насколько правомерны такие действия? Не нарушает ли это права граждан?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16645
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 02:47
#15
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Вы про какую армию щас говорите?
Это ту когда офицер на учениях из пистолета в лоб застрелил срочника (якобы случайно) и потом отец его по прокураторам бегал что б наказали виновного?

Или вот другой офицер сбил в около обл больницы насмерть пенса и потом пытался выкручиваться что б карьеру не испортить?

Или про ту армию когда в январе, в алматы сотню молодых солдат высадили с лопатками против десятки тысяч непонятных повстанцев?

Если вы про эту армию говорите. То тогда ненадо удивляться почему молодеж забило на службу. Надо сначало реформу сделать. Почистить лжеофицеров, похоже там многие не на своём месте.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16645
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 02:58
#16
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Ещё я слышал что после техникума или колледжа не отдают диплом пока не отслужил.
Блин если это правда. То. Как тут местные Патриоты говорят что Россия превращается в северную Корею. То можно тогда сказать так же и на Казахстан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8064
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 06:04
#17
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Цитата:
Эл-починно:
по улицам никто ни за кем , как это сегодня на Украине и в Казахстане происходит, не охотился. Все жили в мире ,счастье и согласии!

Менталитет тогда другой был! Я например радовался, когда меня с зрением -5 в армию взяли, иначе я был бы среди пацанов неполноценным, хотя уже и знал от старших братьев про дедовщину!
А насчёт Украины и Казахстана,что вылавливают, кто какие каналы смотрит! В российских рассказывают про ужасы ТЦК, в украинских про страшные военкоматы я про такую дребедень даже не смотрю! Но если там это пропаганда, у нас это отголоски перестройки Горбачева.
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