Переименование трех улиц и парка в Костанае обсудили депутаты областного маслихата

Отправлено: - 20:39

Кстати почему в Аркалыке нет улицы имени Шакшака Жанибека раз он родом с Тургая? И почему например в Костанае тогда нет улицы имени Тауке хана, он же выше его в той войне был? Кто подал на переименование, очередные потомки? Памятник поставили, человека почтили, к чему ещё улицы переименовывать! Может назрел уже вопрос переименовать все улицы в номерные, вдоль улица , поперёк проспект и успокоился на этом?