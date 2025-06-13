Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время

Отправлено: - 02:47

Вы про какую армию щас говорите?

Это ту когда офицер на учениях из пистолета в лоб застрелил срочника (якобы случайно) и потом отец его по прокураторам бегал что б наказали виновного?



Или вот другой офицер сбил в около обл больницы насмерть пенса и потом пытался выкручиваться что б карьеру не испортить?



Или про ту армию когда в январе, в алматы сотню молодых солдат высадили с лопатками против десятки тысяч непонятных повстанцев?



Если вы про эту армию говорите. То тогда ненадо удивляться почему молодеж забило на службу. Надо сначало реформу сделать. Почистить лжеофицеров, похоже там многие не на своём месте.