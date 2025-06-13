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≡ Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51943
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 18:36
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В социальных сетях все чаще стали появляться видео, на которых молодых людей призывного возраста силой забирают в военкоматы прямо с улиц. Насколько правомерны такие действия? Не нарушает ли это права граждан?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4398
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 18:36
#1
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Дожили - похищение людей узаконили. Бред полный. Поймали, вручили повестку и гуляй Вася! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8073
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 18:53
#2
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Цитата:
Эл-починно:
- похищение людей узаконили


Пусть эти люди: - самое первое: - читают Закон: - НЕЗНАНИЕ Закона НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности.
Читают СМС-ки, являются вовремя в военкомат и ЧЕСТНО исполняют свои КОНСТИТУЦИОННЫЕ обязанности.

Нет прав без обязанностей так же как и нет обязанностей без прав.

Если косишь от армии и при этом тикаешь: - то надо ловить тебя с облавой и с собаками, избивая при этом резиновыми дубинками.

Если не ты: то кто тогда будет защищать твой дом, твою мать, твою семью, твоих детей от соседа-агрессора, если вдруг тот решит вероломно напасть ночью и в четыре утра.

Европа как Украине - нам не будет помогать и Китай за нас не впишеться, а Америка - далека. Вся надежда только на ТЕБЯ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4398
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 18:57
#3
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Цитата:
ACROS:
4 июня выпускника нулевого курса (Foundation) Назарбаев университета задержали на улице и забрали в армию. По словам родных молодого человека, он успел позвонить только брату, после чего связь с ним пропала. Родственникам удалось выяснить, что парня отправили сначала в Конаев, а затем - в Караганду - на срочную службу.


Читаем статью - //4 июня выпускника нулевого курса (Foundation) Назарбаев университета задержали на улице и забрали в армию. По словам родных молодого человека, он успел позвонить только брату, после чего связь с ним пропала. Родственникам удалось выяснить, что парня отправили сначала в Конаев, а затем - в Караганду - на срочную службу.//

далее в самом низу - //Парень также пояснил, что ему уже 27 лет и он не годен к воинской службе.//

Они даже не удосужились проверить. Просто отправили и всё - это произвол и прямое нарушение конституционных прав и свобод человека.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8073
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 19:30
#4
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Цитата:
Эл-починно:
/Парень также пояснил, что ему уже 27 лет и он не годен к воинской службе.//


Я то же могу сказать первому попавшему полицейскому: - что я Папа Римский и он должен мне ПОВЕРИТЬ на слово ???

В военкомате - не дураки работают: - значит ПОЧЕМУ то в базе данных про это не НАПИСАНО.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4398
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 20:22
#5
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Да и потом, что происходит со страной и её законами вообще?
Это что за бред? - //что в период с апреля по август у них нет статуса студента, который дает отсрочку от прохождения срочной воинской службы"// -

А кто же они тогда? И как им вернутся для продолжения учёбы, после каникул? Очередная бредятина, как и при отпусках потеря медицинской страховки. Что то идёт в этом государстве не так - однако. Ведь отпуск, как и каникулы - не меняет статуса человека.

ПС- при СССР (это не ностальгия, это факт) у меня как у студента, статус студента был на всё время обучения. А как у работающего человека, отпуск оплачиваемый - соответственно со всеми вытекающими и медицинская и пенсионная страховки и налоги взымались. И естественно страховка не прекращалась. Да и в целом с правами человека, обходились уважительнее.

[Исправлено: Эл-починно, 13.06.2025 - 21:27]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8060
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 20:44
#6
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Цитата:
Эл-починно:
при СССР (

При СССР все студенты ходили в армию, не забирали только тех у кого в институте военная кафедра была! Тех брали после окончания Вуза, но уже офицерами, у нас все замкомроты такие двухгодичники были.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7600
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 20:47
#7
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Смотрю новости по ТВ: кто-то упал с высоты,машина врезалась на остановке,шашлычник отрубил руку своей хозяйке,бомбят города....
Что творится, страшно жить становится
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8060
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 20:47
#8
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Кроме того, я так понимаю (мои домыслы) эта структура Foundation у Назарбаев университета типа подготовительных курсов, следовательно они в статусе абитуриента.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8060
Re: Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 13.06.25 - 20:48
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
по ТВ:

КТК смотрите? У них всегда такая жуть!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1637
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 00:06
#10
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Цитата:
ACROS:
то кто тогда будет защищать твой дом, твою мать, твою семью, твоих детей от соседа-агрессора, если вдруг тот решит вероломно напасть ночью и в четыре утра.

соседу-агрессору ничего от того "защитника" не надо. самый максимум - поменяется шило на мыло - одна коллаборация из ворья и дураков на другую. вообще по-барабану.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4398
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 00:17
#11
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Цитата:
saba:
При СССР все студенты ходили в армию

Я технарём тогда был, учился в Челябе. И у меня было освобождение, за ним я не бегал не просил, оно было автоматически урегулировано. У меня был студенческий билет, проездной, да ещё пару плюшек, пока я 4-ре года в общаге жил и учился. После окончания, уже в 19-ть лет, когда я уже в Кустанае работал, да призвали. А вот призывную комиссию в Челябинске проходил.

ПС - по улицам никто ни за кем , как это сегодня на Украине и в Казахстане происходит, не охотился. Все жили в мире ,счастье и согласии!

[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2025 - 01:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45094
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 00:36
#12
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
если вдруг тот решит вероломно напасть ночью и в четыре утра.

Да, смотрю на украинцев, там сражаются в основе русские, а украинцы разбегаются кто куда.
Противно становится, когда вижу это.,
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4398
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 01:25
#13
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Если серьёзно - детский сад. Представить кто может себе такую, картину? - Облава, поймали, все окружающие в ужасе - наконец то поймали преступника, а на выхлопе оказывается, нет. Зря пердели - не того поймали, даже не уклонист оказался! Это в клинику таких "патриотов" определять пора - не иначе. Кто знает, что они завтра удумают!?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4398
Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 14.06.25 - 01:32
#14
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Это как поговорка есть -
Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт.

Так и в Казахстане походу, что не указ или приказ, главное планку держать.

8-)
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