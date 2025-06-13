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Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в суде, что же он нарушил
Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в суде, что же он нарушил
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51943
Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в суде, что же он нарушил
Отправлено: 13.06.25 - 17:48
Машину Бахтияра ХАСЕНОВА остановили полицейские: «Ваша машина в базе по штрафам. Проедем в отделение полиции». «Что случилось?» «Там и узнаете». 13 июня в Специализированном суде по адмправонарушениям уже в который раз решали, виноват ли водитель в игноре несуществующего знака или разметки.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1419
Re: Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в...
Отправлено: 13.06.25 - 17:48
Как всегда. Разметки нет, а штраф за ее пересечение есть. Страна чудес!
У нас действительно нет презумпции невиновности. Это не человек должен доказывать свою невиновность, это ЖП должна доказать вину!
Инкреминируете заезд за стоп-линию? Докажите факт заезда и ее существование; уже почти второе полугодие началось - а половина города без разметки. Куда это годится? Где градоначальники?
Светофоры смотрят вниз, про правильную установку знака "Движение по полосам" у нас вообще не знают! На Карбышева с разметкой вообще беда - не полностью стерлась старая разметка, а уже РЯДОМ нарисовали новую. В солнечный день только видишь выпуклости из краски и разгадываешь ребус - какая из сплошных линий актуальная?
И люди должны еще себе оправдания искать...
У нас действительно нет презумпции невиновности. Это не человек должен доказывать свою невиновность, это ЖП должна доказать вину!
Инкреминируете заезд за стоп-линию? Докажите факт заезда и ее существование; уже почти второе полугодие началось - а половина города без разметки. Куда это годится? Где градоначальники?
Светофоры смотрят вниз, про правильную установку знака "Движение по полосам" у нас вообще не знают! На Карбышева с разметкой вообще беда - не полностью стерлась старая разметка, а уже РЯДОМ нарисовали новую. В солнечный день только видишь выпуклости из краски и разгадываешь ребус - какая из сплошных линий актуальная?
И люди должны еще себе оправдания искать...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8073
Re: Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в...
Отправлено: 13.06.25 - 18:43
Цитата:
Наверное : - Презумпция невиновности - это в УГОЛОВНОМ деле, где априори: - подозреваемый - НЕ ВИНОВЕН и орган дознания или следствия должен доказывать его - ВИНОВНОСТЬ.
А, в административном и в гражданском деле: - презумпции невиновности - НЕТ и подозреваемый должен сам доказывать что он - НЕВИНОВЕН.
Так вроде раньше было, когда я на юридические курсы ходил.
vofkakst:
действительно нет презумпции невиновности. Это не человек должен доказывать свою невиновность, это ЖП должна доказать вину
действительно нет презумпции невиновности. Это не человек должен доказывать свою невиновность, это ЖП должна доказать вину
Наверное : - Презумпция невиновности - это в УГОЛОВНОМ деле, где априори: - подозреваемый - НЕ ВИНОВЕН и орган дознания или следствия должен доказывать его - ВИНОВНОСТЬ.
А, в административном и в гражданском деле: - презумпции невиновности - НЕТ и подозреваемый должен сам доказывать что он - НЕВИНОВЕН.
Так вроде раньше было, когда я на юридические курсы ходил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7600
Re: Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в...
Отправлено: 13.06.25 - 20:36
Оказалось, она там была виртуальной и как бы подразумевалась. В общем, в отмене предписания ему отказали
Как такое возможно? Честно сказать я в ступоре, я не могу понять как такое возможно? Есть кто разъяснит доступно
Как такое возможно? Честно сказать я в ступоре, я не могу понять как такое возможно? Есть кто разъяснит доступно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 923
Re: Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в...
Отправлено: 13.06.25 - 20:41
Правонарушителем ПДД будет водитель, неумышленно наехавший на обозначенную разметку, которую видно визуально! А если он видел разметку и переехал, то будет умышленное действие! В данном случае, водитель обжалует действия полиции, что неверно! Ему нужно обжаловать действия видеорегистратора, который зафиксировал нарушение: пересечение невидимой разметки, которую не видит водитель!Принцип невиновности есть в ст.10 КоАП, где указано, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена постановлением судьи, должностного лица. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Поэтому физлицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина (ст.11 КоАП).Из этого следует, что водитель может быть привлечен к ответственности за совершение правонарушения по неосторожности. Тут веский агрумент у водителя: визуальной разметки нет на дорожном полотне, а видеорегистратор фиксирует якобы наезд на разметку, то есть прибор заточен на наличие разметки, но её нет по факту и поэтому действия водителя нельзя расценивать как правонарушение: ни умышленное, ни неосторожное! Однако есть в ПДД пункт 5.13, где прямо указано: при запрещающем сигнале светофора водители останавливаются перед стоп-линией (знак 5.33). Если этот знак был перед светофором, то водитель виновен за неумышленное правонарушение!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4393
Не видишь знака? А он есть! - Костанаец пытается выяснить в суде, что же он нарушил
Отправлено: 13.06.25 - 20:48
Цитата:
Стесняюсь спросить - умышленное действие чего? Наезд и пересечение, одно и тоже? Да и законом разрешается в некоторых случаях, не только наезд, но и пересечение. Цитата:
В чём не верно? Я имею право- я обжалую и опровергну глупые высказывания, защита никогда не вредила. А то некоторым дай волю - они и шкуру с тебя с дерут.
абике:
неумышленно наехавший на обозначенную разметку, которую видно визуально! А если он видел разметку и переехал, то будет умышленное действие!
неумышленно наехавший на обозначенную разметку, которую видно визуально! А если он видел разметку и переехал, то будет умышленное действие!
Стесняюсь спросить - умышленное действие чего? Наезд и пересечение, одно и тоже? Да и законом разрешается в некоторых случаях, не только наезд, но и пересечение. Цитата:
абике:
В данном случае, водитель обжалует действия полиции, что неверно!
В данном случае, водитель обжалует действия полиции, что неверно!
В чём не верно? Я имею право- я обжалую и опровергну глупые высказывания, защита никогда не вредила. А то некоторым дай волю - они и шкуру с тебя с дерут.
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