Отправлено: - 18:57

ACROS:

4 июня выпускника нулевого курса (Foundation) Назарбаев университета задержали на улице и забрали в армию. По словам родных молодого человека, он успел позвонить только брату, после чего связь с ним пропала. Родственникам удалось выяснить, что парня отправили сначала в Конаев, а затем - в Караганду - на срочную службу.

Цитата:Читаем статью - //4 июня выпускника нулевого курса (Foundation) Назарбаев университета задержали на улице и забрали в армию. По словам родных молодого человека, он успел позвонить только брату, после чего связь с ним пропала. Родственникам удалось выяснить, что парня отправили сначала в Конаев, а затем - в Караганду - на срочную службу.//далее в самом низу - //Парень также пояснил, что ему уже 27 лет и он не годен к воинской службе.//Они даже не удосужились проверить. Просто отправили и всё - это произвол и прямое нарушение конституционных прав и свобод человека.