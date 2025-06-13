Отправлено: - 18:43

vofkakst:

действительно нет презумпции невиновности. Это не человек должен доказывать свою невиновность, это ЖП должна доказать вину

Цитата:Наверное : - Презумпция невиновности - это в УГОЛОВНОМ деле, где априори: - подозреваемый - НЕ ВИНОВЕН и орган дознания или следствия должен доказывать его - ВИНОВНОСТЬ.А, в административном и в гражданском деле: - презумпции невиновности - НЕТ и подозреваемый должен сам доказывать что он - НЕВИНОВЕН.Так вроде раньше было, когда я на юридические курсы ходил.