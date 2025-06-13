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≡ Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что «НГ» не раз обращала его внимание
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51940
Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что «НГ» не раз обращала его внимание
Отправлено: 13.06.25 - 12:43
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«Мы должны модернизировать Сити-центр, он устарел», - заявил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. И предложил отделу архитектуры, не откладывая дело в долгий ящик, в 2025 году разработать проект. А потом перешел от будущего к имеющейся прозе жизни.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
Re: Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что...
Отправлено: 13.06.25 - 12:43
#1
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Цитата:
чтобы было от чего отталкиваться. Потом упростим, если надо

Завуалированно указал на то, что деньги выделят одни, а по назначению будет меньше? Где осядет разница между шикарным проектом и упрощенной реализацией?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
Re: Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что...
Отправлено: 13.06.25 - 12:46
#2
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Цитата:
Этот туалет общественный, он работает? Как можно там поблизости шашлыки какие-то жарить? Санитарная служба, вы проверьте. Разве это не нарушение? 

Конечно, в наших кафе/ресторанах/шашлычках кухня и туалеты находятся в разных зданиях. Что за бред?

Вопрос вызывает соседство подземного паркинга и "пироги да булки" (если не ошибаюсь) - то еще соседство. Пироги с ароматом выхлопов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
Re: Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что...
Отправлено: 13.06.25 - 12:50
#3
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Цитата:
Мы их уже и не штрафуем, 

Вот поэтому и смотрят беззубо. Это ли не захват территорий? Аренду платят? То есть киоски , годами стоящие убрать смогли, а какие-то машинки акимату не по зубам. Ну не смешите. Чьи-то интересы под надежной защитой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18223
Re: Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что...
Отправлено: 13.06.25 - 14:08
#4
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Машинки вполне себе вписывались в антураж центра до момента пока их там не стало больше чем людей

Теперь по парку ходить не возможно
Щеглы носятся на этих мелких картах
Целые семейки на четырех колёсных великах катаются давя людей
Бардак устроили

Машинки можно оставить но регламентировать их количество и размеры
Иначе они завтра туда самосвалы завезут и скажут это тоже машинки для детей)

По центру возле марта вообще провал
Нагромаждение магазинов, певцы уличные с каждого угла воют
Шашлыки, пивнуха с пьяными мордами
Пьяная рвань какая-то танцует привлекая зевак
Бомжи ходят монетки стреляют
Так себе центр)
Там надо сцену либо убрать либо уже модернизировать
Разбитая вся, почти шатается
И там же акимат ещё умудряется какие-то концерты проводить
Так себе смотрится
При этом набережная пустая
Делать нечего
Триатлон парк тоже пустой
На набережной на кжби даже часть киосков не открылось
Ну туда спихните все эти пивнухи,шашлыки и главное уличных музыкантов и тогда центр чуть разгрузится и в порядок придет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45090
Re: Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что...
Отправлено: 13.06.25 - 15:31
#5
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Ух Аким, слов то много, что то дел не видно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8067
Re: Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что...
Отправлено: 13.06.25 - 15:47
#6
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Цитата:
vofkakst:


И тут Остапа понесло: "..Нью-Васюки, центр Вселенной...."
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
Шик и ужас центра Костаная - Как акимат разглядел то, на что «НГ» не раз обращала его внимание
Отправлено: 13.06.25 - 15:55
#7
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Цитата:
ACROS:

Да хотя бы чтоб не стыдно было. Размах - на рубль, удар -на копейку, а фантазии - вообще ноль. Единый облик, отсутствие газонов и деревьев, ненужная замена столбов криворукими и косоглазыми спецами - для чего все это? Разогнать машинки - да, здравая мысль. А кафешка чем помешала? Прикрываться сан. Нормами - до смешного)
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