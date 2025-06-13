Отправлено: - 12:43

чтобы было от чего отталкиваться. Потом упростим, если надо

Цитата:Завуалированно указал на то, что деньги выделят одни, а по назначению будет меньше? Где осядет разница между шикарным проектом и упрощенной реализацией?