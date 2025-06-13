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≡ “Отвечать по всей строгости“. Токаев предупредил тех, кто мешает работе врачей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51940
“Отвечать по всей строгости“. Токаев предупредил тех, кто мешает работе врачей
Отправлено: 13.06.25 - 15:07
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"К сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
Re: “Отвечать по всей строгости“. Токаев предупредил тех, кто...
Отправлено: 13.06.25 - 15:07
#1
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При смене профиля обнулять мед. Стаж,
Работать по полтора суток без сна за сущие копейки - это поддержка?

Каждый третий (если не второй) врач - на подработке, на полставки где-то еще.

Хороша забота.

Хорошо только всякие танцульки (флэшмобы) проводят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45090
Re: “Отвечать по всей строгости“. Токаев предупредил тех, кто...
Отправлено: 13.06.25 - 15:41
#2
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Да, и кто косо посмотрит на медика, тому надо впаять штраф 78 тысяч!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
297
Re: “Отвечать по всей строгости“. Токаев предупредил тех, кто...
Отправлено: 13.06.25 - 16:36
#3
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Не знаю.. Общался, когда проходил скрининг в поликлинике со многими специалистами: средняя ЗП 150 000-200 000, выслугу убрали, за совмещение обязанностей не платят. Все как один- позовут в частную контору- не раздумывая уйдем.. Не знаю, кому там зарплату подняли, но реально специалисты загружены по самое не хочу, молодежь не очень-то горит занимать места. А если и занимают, то там где меньше ответственности..
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