Re: “Отвечать по всей строгости“. Токаев предупредил тех, кто...

Отправлено: - 16:36

Не знаю.. Общался, когда проходил скрининг в поликлинике со многими специалистами: средняя ЗП 150 000-200 000, выслугу убрали, за совмещение обязанностей не платят. Все как один- позовут в частную контору- не раздумывая уйдем.. Не знаю, кому там зарплату подняли, но реально специалисты загружены по самое не хочу, молодежь не очень-то горит занимать места. А если и занимают, то там где меньше ответственности..