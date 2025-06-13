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≡ “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники празднуют тайком
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51940
“Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники празднуют тайком
Отправлено: 13.06.25 - 09:24
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Выпускникам 11-х классов официально нельзя делать пышные банкеты и выезды на лимузинах в честь окончания школ. К какой ответственности могут быть привлечены выпускники школ, их родители и педагоги, если они нарушат запрет?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
Re: “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники...
Отправлено: 13.06.25 - 09:24
#1
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Цитата:
Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости.

Берегите деньги для оплаты штрафов - взрослая жизнь таит их в себе оооооочень много ))

Цитата:
Поэтому нужно быть скромными, экономными. Все средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны. Рестораны - это не есть благополучие", - сказал Бейсембаев.

Давай тогда запретим чиновничьи кортежи, пересадим их на кобальт местной сборки! Скромнее ж надо быть. Зачем чиновникам в городе кроссоверы и джипы премиум-класса? Что может послужить лучше личного примера, господа министры?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8052
“Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники празднуют тайком
Отправлено: 13.06.25 - 09:51
#2
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Цитата:
vofkakst:
кобальт местной сборки!

Зачем Кобальт, в Аллюре Шевроле Таху тоже собирают, тоже местной сборки получается!
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
74
Re: “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники...
Отправлено: 13.06.25 - 10:34
#3
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Ну что же вы, учить скромности других, не значит же скромничать самому))). Если они будут скромничать, то не будут работать, а где тогда государство найдет таких эффективных супер одаренных руководителей? Поэтому скромничаем мы, а они нас учат как это делать))).
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1692
Re: “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники...
Отправлено: 13.06.25 - 11:21
#4
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КАкое лицимерие...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8067
Re: “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники...
Отправлено: 13.06.25 - 12:07
#5
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Цитата:
Сабыр:
"Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости.


Цитата://"Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости.//

Ну конечно : -"...не должны...", кроме:- ЭКСПО, ЛРТ, саммит ОБСЕ.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1417
“Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники празднуют тайком
Отправлено: 13.06.25 - 12:32
#6
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Цитата:
ACROS:
Ну конечно : -"...не должны...", кроме:- ЭКСПО, ЛРТ, саммит ОБСЕ.

А еще переименования столицы, городов, сел, районов, улиц, школ и прочего; перевыпуск банкнот, объединение или разделения госучреждений, и еще куча-куча всего))) вплоть до замены столбов и бордюров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8052
“Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники празднуют тайком
Отправлено: 13.06.25 - 12:39
#7
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Цитата:
ACROS:
саммит ОБСЕ.

Как отметил сам г-н Токаев после саммита ОБСЕ в Казахстане, он больше не проводился, может никому не нужен?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2241
Re: “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники...
Отправлено: 13.06.25 - 13:48
#8
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Цитата:
"Но, если мы говорим о выпускном вечере, проводимом вне территории школы по решению родителей или самих выпускников, например в кафе, то, конечно, никто из чиновников от образования и администрации школы не вправе ничего запрещать. Это личная жизнь родителей и выпускников. Они, как и любые другие граждане, могут пользоваться всей полной прав и обязаны соблюдать требования законов", - говорит юрист.

При этом он напомнил, что несовершеннолетним с 22 вечера до 6 часов утра запрещено находиться в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

"С родителями - можно, без - нельзя.

Источник:


Всё правильно говорит юрист. История когда один выпускник заколол другого выпускника шампуром никого и ничему не учит? Одни лицемеры тут на форуме!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18223
Re: “Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники...
Отправлено: 13.06.25 - 14:19
#9
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Ой ну чё за бред
Прям тайные выпускные проводят)
А учителя с собаками бегают по кабакам и проверяют чтобы школьники не собирались больше трёх?))

В школе отменили проводить выпускной это правильно
А вне школы как хотите сами собирайтесь, гуляйте, тусите главное без алкоголя
А то взяли моду на выпускной напиваться как дембеля и ходить вонять и орать))
Вот кстати военкомату на таких мероприятиях и надо уже стоять на стрёме)
Напился выпускник значит 18 лет уже есть, значит завтра в армию пойдешь)
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