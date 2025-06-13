“Подпольный” выпускной: почему казахстанские школьники празднуют тайком
Отправлено: 13.06.25 - 09:24
Выпускникам 11-х классов официально нельзя делать пышные банкеты и выезды на лимузинах в честь окончания школ. К какой ответственности могут быть привлечены выпускники школ, их родители и педагоги, если они нарушат запрет? Читать новость
Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости.
Берегите деньги для оплаты штрафов - взрослая жизнь таит их в себе оооооочень много ))
Цитата:
Поэтому нужно быть скромными, экономными. Все средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны. Рестораны - это не есть благополучие", - сказал Бейсембаев.
Давай тогда запретим чиновничьи кортежи, пересадим их на кобальт местной сборки! Скромнее ж надо быть. Зачем чиновникам в городе кроссоверы и джипы премиум-класса? Что может послужить лучше личного примера, господа министры?
Ну что же вы, учить скромности других, не значит же скромничать самому))). Если они будут скромничать, то не будут работать, а где тогда государство найдет таких эффективных супер одаренных руководителей? Поэтому скромничаем мы, а они нас учат как это делать))).
"Но, если мы говорим о выпускном вечере, проводимом вне территории школы по решению родителей или самих выпускников, например в кафе, то, конечно, никто из чиновников от образования и администрации школы не вправе ничего запрещать. Это личная жизнь родителей и выпускников. Они, как и любые другие граждане, могут пользоваться всей полной прав и обязаны соблюдать требования законов", - говорит юрист.
При этом он напомнил, что несовершеннолетним с 22 вечера до 6 часов утра запрещено находиться в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.
Ой ну чё за бред Прям тайные выпускные проводят) А учителя с собаками бегают по кабакам и проверяют чтобы школьники не собирались больше трёх?))
В школе отменили проводить выпускной это правильно А вне школы как хотите сами собирайтесь, гуляйте, тусите главное без алкоголя А то взяли моду на выпускной напиваться как дембеля и ходить вонять и орать)) Вот кстати военкомату на таких мероприятиях и надо уже стоять на стрёме) Напился выпускник значит 18 лет уже есть, значит завтра в армию пойдешь)
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