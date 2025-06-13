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≡ “Иран и Ирак“: казахстанские авиакомпании изменили маршрут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51940
“Иран и Ирак“: казахстанские авиакомпании изменили маршрут
Отправлено: 13.06.25 - 13:17
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Air Astana и FlyArystan приняли решение облетать воздушное пространство Ирана и Ирака. Компания попросила пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
472
Re: “Иран и Ирак“: казахстанские авиакомпании изменили маршрут
Отправлено: 13.06.25 - 13:17
#1
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Никогда такого небыло и вот опять, всегда считал что у государства (любого) только два союзника: "Армия и Флот", на одной дипломатии, торговле и прочих "прочных экономических связях" далеко не уедешь, хороший противовес в виде наличия боеспособных Вооружённых сил - лучшая гарантия безопасности
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18223
Re: “Иран и Ирак“: казахстанские авиакомпании изменили маршрут
Отправлено: 13.06.25 - 14:13
#2
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Израиль пошел ва банк
Напали на сектор газа уже второй год мучаются а сделать ничего не получается
А главное- мировая общественность как-то не оценила израильские чистки в Палестине и требует трибунала для Нетаньяху и глав ЦАХАЛа
Целая Грета вон пыталась в газу пробиться а израильские военные всех задержали
А что такова то? Ну вы же орете везде, что надо приехать в Палестину и посмотреть что там одни террористы якобы сами при этом создали вокруг охранную зону
Вот и приходится искать ещё соперников чтобы для мира картинку показать "вы чё ребята мы же не для себя а для всего мира стараемся, спасаем мир от террористов"
И взяли сами же напали на Иран
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