Re: “Иран и Ирак“: казахстанские авиакомпании изменили маршрут

Отправлено: - 14:13

Израиль пошел ва банк

Напали на сектор газа уже второй год мучаются а сделать ничего не получается

А главное- мировая общественность как-то не оценила израильские чистки в Палестине и требует трибунала для Нетаньяху и глав ЦАХАЛа

Целая Грета вон пыталась в газу пробиться а израильские военные всех задержали

А что такова то? Ну вы же орете везде, что надо приехать в Палестину и посмотреть что там одни террористы якобы сами при этом создали вокруг охранную зону

Вот и приходится искать ещё соперников чтобы для мира картинку показать "вы чё ребята мы же не для себя а для всего мира стараемся, спасаем мир от террористов"

И взяли сами же напали на Иран