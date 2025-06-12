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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1695
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 16:13
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1695
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 23:56
Китай активно развивает технологию гиперлупа (вакуумного транспорта) на маршрутах Шанхай–Ханчжоу и потенциально Пекин–Шанхай, и этим занимается CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) — один из крупнейших оборонных и аэрокосмических гигантов КНР.
🚄 Гиперлуп Шанхай–Ханчжоу Длина маршрута: ~200 км Предполагаемое время в пути: 9 минут
Средняя скорость: более 1 300 км/ч
Формат: вакуумный тоннель с магнитной левитацией Статус: этап инженерных испытаний, строится демонстрационная трасса 🔧 Пилотный участок трассы уже начали строить в провинции Шаньси, где будут испытываться: герметичные тоннели, вакуумная среда, магнитные подвесы и стабилизация на высоких скоростях.
🏙 Проект Пекин–Шанхай Расстояние: около 1 200 км Планируемое время в пути: 1,5 часа Это примерно вдвое быстрее, чем современный высокоскоростной поезд Fuxing (4,5–6 часов). CASIC заявила, что проект будет развиваться поэтапно: 50–100 км трассы → испытания 200–300 км трассы (Шанхай–Ханчжоу) Длинные маршруты, включая Пекин–Шанхай
🛰 Кто такой CASIC? Это государственная корпорация, занимающаяся: производством ракет, спутников, ПВО; развитием гражданских технологий: гиперлуп, умные города, квантовая связь. CASIC работает в связке с университетами и стартапами (например, Southwest Jiaotong University, Hyperloop TT China Lab и др.).
🧪 Проблемы и вызовы: Колоссальные затраты на инфраструктуру Контроль вакуума на длинных участках Безопасность при разгерметизации Коммерческая целесообразность (пока убыточно) 📌 Вывод: Китай — лидер в разработке гиперлупа на госуровне.
Проект Шанхай–Ханчжоу (9 минут) может стать первым в мире реальным коммерческим гиперлупом. Успех пилотной трассы откроет путь для маршрута Пекин–Шанхай за 1,5 часа, который может изменить глобальную транспортную карту.
🚄 Гиперлуп Шанхай–Ханчжоу Длина маршрута: ~200 км Предполагаемое время в пути: 9 минут
Средняя скорость: более 1 300 км/ч
Формат: вакуумный тоннель с магнитной левитацией Статус: этап инженерных испытаний, строится демонстрационная трасса 🔧 Пилотный участок трассы уже начали строить в провинции Шаньси, где будут испытываться: герметичные тоннели, вакуумная среда, магнитные подвесы и стабилизация на высоких скоростях.
🏙 Проект Пекин–Шанхай Расстояние: около 1 200 км Планируемое время в пути: 1,5 часа Это примерно вдвое быстрее, чем современный высокоскоростной поезд Fuxing (4,5–6 часов). CASIC заявила, что проект будет развиваться поэтапно: 50–100 км трассы → испытания 200–300 км трассы (Шанхай–Ханчжоу) Длинные маршруты, включая Пекин–Шанхай
🛰 Кто такой CASIC? Это государственная корпорация, занимающаяся: производством ракет, спутников, ПВО; развитием гражданских технологий: гиперлуп, умные города, квантовая связь. CASIC работает в связке с университетами и стартапами (например, Southwest Jiaotong University, Hyperloop TT China Lab и др.).
🧪 Проблемы и вызовы: Колоссальные затраты на инфраструктуру Контроль вакуума на длинных участках Безопасность при разгерметизации Коммерческая целесообразность (пока убыточно) 📌 Вывод: Китай — лидер в разработке гиперлупа на госуровне.
Проект Шанхай–Ханчжоу (9 минут) может стать первым в мире реальным коммерческим гиперлупом. Успех пилотной трассы откроет путь для маршрута Пекин–Шанхай за 1,5 часа, который может изменить глобальную транспортную карту.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 07:36
Трамп:" Путину безразлична гибель русских".
Интересно он такой бестолковый или просто притворяется? Когда и в какой стране главнокомандующему была интересна судьба солдат? Всегда было:" Бабы ещё нарожают"!(Фраза приписываемая Г.К.Жукову.) Наполеон тоже называл солдат" пушечным мясом", остальные полководцы не высказывались, но действовали так же!
Интересно он такой бестолковый или просто притворяется? Когда и в какой стране главнокомандующему была интересна судьба солдат? Всегда было:" Бабы ещё нарожают"!(Фраза приписываемая Г.К.Жукову.) Наполеон тоже называл солдат" пушечным мясом", остальные полководцы не высказывались, но действовали так же!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 08:00
Цитата:
Как может быть - БЕСТОЛКОВЫМ - человек который стал миллиардером и главой самой могущественной страной в мире ???
Вот вы простой заправщик на АГЗС, я - простой фермер- но, мы НИКОГДА не будем долларовыми миллиардерами, и тем более - президентом Казахстана, не так ли ??
И кто после этого - БЕСТОЛКОВЫЙ ?
saba:
он такой бестолковый
он такой бестолковый
Как может быть - БЕСТОЛКОВЫМ - человек который стал миллиардером и главой самой могущественной страной в мире ???
Вот вы простой заправщик на АГЗС, я - простой фермер- но, мы НИКОГДА не будем долларовыми миллиардерами, и тем более - президентом Казахстана, не так ли ??
И кто после этого - БЕСТОЛКОВЫЙ ?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1634
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 08:49
Цитата:
Трамп. В обеих указанных ипостасях непосредственно его заслуг мало. Вы очень сильно недооцениваете роль случайности и так называемой удачи
ACROS:
И кто после этого - БЕСТОЛКОВЫЙ ?
И кто после этого - БЕСТОЛКОВЫЙ ?
Трамп. В обеих указанных ипостасях непосредственно его заслуг мало. Вы очень сильно недооцениваете роль случайности и так называемой удачи
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 08:55
Цитата:
Президентом точно не буду, стажа на госслужбе не хватает, миллиардером... теплится надежда, если лень природную переборю!
ACROS:
президентом Казахстана, не так ли ?? И кто после этого -
президентом Казахстана, не так ли ?? И кто после этого -
Президентом точно не буду, стажа на госслужбе не хватает, миллиардером... теплится надежда, если лень природную переборю!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 09:02
Честно говоря, видел много бестолковых и богатых людей, их много в Астане, родственные связи, богатые родители и т.д., ну и при наличии стартового капитала и налаженной системы бизнеса в Америке нужны в большей степени бульдожья хватка и безграничное терпение.
Трамп же не создал чего-то нового , как Маск например, он шёл по проторенному пути, плюс его пресловутое " искусство сделки", не преуменьшаю его заслуг в бизнесе, в политике его деяния вызывают вопросы не только у меня!
Трамп же не создал чего-то нового , как Маск например, он шёл по проторенному пути, плюс его пресловутое " искусство сделки", не преуменьшаю его заслуг в бизнесе, в политике его деяния вызывают вопросы не только у меня!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.06.25 - 12:11
Вчера в чате одноклассников поздравляли друг друга с Днём России, три гражданина Казахстана и один гражданин Германии, ни один россиянин не отметился. Может празднуют, не до того?
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