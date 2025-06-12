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≡ Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51935
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 20:37
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Граждане Казахстана получат возможность официально приобретать, использовать и регистрировать терминалы Starlink. Ранее оборудование применялось только в рамках пилотных проектов в образовательных учреждениях и было недоступно для широкого круга пользователей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 20:37
#1
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Хех..
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8066
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 21:38
#2
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Цитата:
111:
и сейчас старается сесть на чужой поезд..


Как оказалось что САМИ они НИЧЕГО не могут: - где их КазСат , Байконуры и прочие суперкосмические обьекты- потому что как сказал Талгат Мусабаев: - "...космосом в Казахстане руковдят БАРАНЫ....".

Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 21:41
#3
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.


Теперь вот осталось небо продать американцам за Старлинк и платить за просмотр звездного неба..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8066
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 21:44
#4
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Цитата:
111:
и сейчас старается сесть на чужой поезд..


И сесть с размахом: - уверен что постараются поднять цену на него до космических, оправдывая это всем чем угодно.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10341
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 23:51
#5
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Цитата:
111:
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд.

Тебе в центре города он нафиг не нужен,а если где то в отдалённых районах где нет связи его можно было и раньше поставить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 00:40
#6
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Тебе в центре города он нафиг не нужен,а

Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.
Как со Старлинком, не знаю.
Но выбор должен быть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 00:41
#7
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
уверен что постараются поднять цену на него до космических, о

Да, если не будет конкурентов
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8066
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 13.06.25 - 06:00
#8
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Цитата:
Добринцофф:
где нет связи е


На тракторах и сеялках: джи пи эс и навигация для точного сева, в МТМ и на току в зерноскладах видеонаблюдение да и дома камеры установлены - элементарно когда уезжаешь куда нибудь, просто посмтореть что твориться - проблема- сигнал супер слабый. Даже с усилителями связи.
В поле сигнал часто пропадает и сеялка сеет не по линии- приходиться часто вызывать дилера для настройки и регулировки.
Может этот Старлинк будет лучше передавать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10341
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 09:29
#9
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Цитата:
111:
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет. Как со Старлинком, не знаю. Но выбор должен быть

Ежемесячная плата от 50000,а ещё оборудование нужно купить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10341
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 09:32
#10
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Цитата:
111:
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.

В центре ЗТБ домашний интернет оптоволокно 4000,а мобильный у меня по акции от Теле 2 945тнг 8гб на месяц,но можно минуты перевести в ГБ итого получается примерно 20,хватает за глаза.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8051
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 09:48
#11
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Цитата:
Добринцофф:

Не люблю тех , кто на Теле 2! Постоянно маякуют и говорят:" Ты же на Билайне, у тебя минуты бесплатные"!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10341
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 13.06.25 - 11:56
#12
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Цитата:
saba:
Не люблю тех , кто на Теле 2! Постоянно маякуют и говорят:" Ты же на Билайне, у тебя минуты бесплатные"!

Вам наверное из 2014 маякуют,потому что на теле 2 сейчас при покупке тарифа с интернетом минуты то же бесплатные,я вот только не знаю нафиг они нужны,в основном переписка и голосовые звонки всё равно через интернет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8051
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 12:04
#13
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Цитата:
Добринцофф:

Ну не знаю, это те, кто гордятся,что на Теле 2 связь дешёвая! Что такое 2014?
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