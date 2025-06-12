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≡ “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах запретили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51935
“По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах запретили в Казахстане
Отправлено: 12.06.25 - 19:44
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Несмотря на любовь казахстанцев к VIP-номерам, в стране существует официальный перечень запрещенных буквенных комбинаций, поскольку их произношение или написание считается "чуждым культуре речи". На сегодняшний день их перечень остается без изменений. Всего насчитывается 106 таких комбинаций.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
471
Re: “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах...
Отправлено: 12.06.25 - 19:44
#1
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У меня была рабочая тойота 100AX10 в первый раз слышу что серия АХ запрещена
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27942
Re: “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах...
Отправлено: 12.06.25 - 20:21
#2
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Странно, что AYE не в списке :-o
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
231
Re: “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах...
Отправлено: 12.06.25 - 21:42
#3
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У нас в городе видел авто с номером 666 VOR
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1411
Re: “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах...
Отправлено: 12.06.25 - 22:24
#4
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Чет причина запрета половины из сочетаний вообще непонятна.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1692
Re: “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах...
Отправлено: 13.06.25 - 11:19
#5
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Цитата:
vofkakst:
ричина запрета половины

Согласен. Да и полно из этого списка ездит. И АО и NS и много других ездят. Бред написали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8066
Re: “По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах...
Отправлено: 13.06.25 - 12:11
#6
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Цитата:
Сабыр:
полно из этого списка ездит


Денег в казне не хватает, вот и за бабки ВСЁ раздают.
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