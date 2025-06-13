Отправлено: - 09:24

Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости.

Поэтому нужно быть скромными, экономными. Все средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны. Рестораны - это не есть благополучие", - сказал Бейсембаев.

Цитата:Берегите деньги для оплаты штрафов - взрослая жизнь таит их в себе оооооочень много ))Цитата:Давай тогда запретим чиновничьи кортежи, пересадим их на кобальт местной сборки! Скромнее ж надо быть. Зачем чиновникам в городе кроссоверы и джипы премиум-класса? Что может послужить лучше личного примера, господа министры?