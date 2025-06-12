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Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51935
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 20:37
Граждане Казахстана получат возможность официально приобретать, использовать и регистрировать терминалы Starlink. Ранее оборудование применялось только в рамках пилотных проектов в образовательных учреждениях и было недоступно для широкого круга пользователей.
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Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 20:37
Хех..
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд..
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд..
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 21:38
Цитата:
Как оказалось что САМИ они НИЧЕГО не могут: - где их КазСат , Байконуры и прочие суперкосмические обьекты- потому что как сказал Талгат Мусабаев: - "...космосом в Казахстане руковдят БАРАНЫ....".
Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.
111:
и сейчас старается сесть на чужой поезд..
и сейчас старается сесть на чужой поезд..
Как оказалось что САМИ они НИЧЕГО не могут: - где их КазСат , Байконуры и прочие суперкосмические обьекты- потому что как сказал Талгат Мусабаев: - "...космосом в Казахстане руковдят БАРАНЫ....".
Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 21:41
Цитата:
Цитата:
Теперь вот осталось небо продать американцам за Старлинк и платить за просмотр звездного неба..
ACROS:
Цитата:
Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.
Теперь вот осталось небо продать американцам за Старлинк и платить за просмотр звездного неба..
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 21:44
Цитата:
И сесть с размахом: - уверен что постараются поднять цену на него до космических, оправдывая это всем чем угодно.
111:
и сейчас старается сесть на чужой поезд..
и сейчас старается сесть на чужой поезд..
И сесть с размахом: - уверен что постараются поднять цену на него до космических, оправдывая это всем чем угодно.
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 23:51
Цитата:
Тебе в центре города он нафиг не нужен,а если где то в отдалённых районах где нет связи его можно было и раньше поставить.
111:
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд.
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд.
Тебе в центре города он нафиг не нужен,а если где то в отдалённых районах где нет связи его можно было и раньше поставить.
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 00:40
Цитата:
Цитата:
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.
Как со Старлинком, не знаю.
Но выбор должен быть
Добринцофф:
Цитата:
Тебе в центре города он нафиг не нужен,а
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.
Как со Старлинком, не знаю.
Но выбор должен быть
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 00:41
Цитата:
Цитата:
Да, если не будет конкурентов
ACROS:
Цитата:
уверен что постараются поднять цену на него до космических, о
Да, если не будет конкурентов
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 13.06.25 - 06:00
Цитата:
На тракторах и сеялках: джи пи эс и навигация для точного сева, в МТМ и на току в зерноскладах видеонаблюдение да и дома камеры установлены - элементарно когда уезжаешь куда нибудь, просто посмтореть что твориться - проблема- сигнал супер слабый. Даже с усилителями связи.
В поле сигнал часто пропадает и сеялка сеет не по линии- приходиться часто вызывать дилера для настройки и регулировки.
Может этот Старлинк будет лучше передавать.
Добринцофф:
где нет связи е
где нет связи е
На тракторах и сеялках: джи пи эс и навигация для точного сева, в МТМ и на току в зерноскладах видеонаблюдение да и дома камеры установлены - элементарно когда уезжаешь куда нибудь, просто посмтореть что твориться - проблема- сигнал супер слабый. Даже с усилителями связи.
В поле сигнал часто пропадает и сеялка сеет не по линии- приходиться часто вызывать дилера для настройки и регулировки.
Может этот Старлинк будет лучше передавать.
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 09:29
Цитата:
Ежемесячная плата от 50000,а ещё оборудование нужно купить.
111:
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет. Как со Старлинком, не знаю. Но выбор должен быть
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет. Как со Старлинком, не знаю. Но выбор должен быть
Ежемесячная плата от 50000,а ещё оборудование нужно купить.
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 09:32
Цитата:
В центре ЗТБ домашний интернет оптоволокно 4000,а мобильный у меня по акции от Теле 2 945тнг 8гб на месяц,но можно минуты перевести в ГБ итого получается примерно 20,хватает за глаза.
111:
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.
Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.
В центре ЗТБ домашний интернет оптоволокно 4000,а мобильный у меня по акции от Теле 2 945тнг 8гб на месяц,но можно минуты перевести в ГБ итого получается примерно 20,хватает за глаза.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8051
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 09:48
Цитата:
Не люблю тех , кто на Теле 2! Постоянно маякуют и говорят:" Ты же на Билайне, у тебя минуты бесплатные"!
Добринцофф:
Не люблю тех , кто на Теле 2! Постоянно маякуют и говорят:" Ты же на Билайне, у тебя минуты бесплатные"!
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 13.06.25 - 11:56
Цитата:
Вам наверное из 2014 маякуют,потому что на теле 2 сейчас при покупке тарифа с интернетом минуты то же бесплатные,я вот только не знаю нафиг они нужны,в основном переписка и голосовые звонки всё равно через интернет.
saba:
Не люблю тех , кто на Теле 2! Постоянно маякуют и говорят:" Ты же на Билайне, у тебя минуты бесплатные"!
Не люблю тех , кто на Теле 2! Постоянно маякуют и говорят:" Ты же на Билайне, у тебя минуты бесплатные"!
Вам наверное из 2014 маякуют,потому что на теле 2 сейчас при покупке тарифа с интернетом минуты то же бесплатные,я вот только не знаю нафиг они нужны,в основном переписка и голосовые звонки всё равно через интернет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8051
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 12:04
Цитата:
Ну не знаю, это те, кто гордятся,что на Теле 2 связь дешёвая! Что такое 2014?
Добринцофф:
Ну не знаю, это те, кто гордятся,что на Теле 2 связь дешёвая! Что такое 2014?
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