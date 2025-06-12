Мнимая экономия может иметь печальные последствия для всех пользователей приложения, в том числе для казахстанцев, начиная от расходов на лечение и лекарства, заканчивая серьезным непоправимым вредом для жизни. Читать новость
О, хотят ввести наверно пошлины на товар, сволочи Сегодня пришел скотч какой то для крыш, клеит дырки в ней, двусторонний еще, пробки для закручивания на резьбе силиконовые, двухкомпонентный адский клей, клей для обуви, которого тут нет нигде от слова ВООБЩЕ. Какая разница сколько там отравы? А сумочка пришла такая же за 6000, которая в ЦУМе за 24 тысячи Значит в ЦУМе она без отравы, хотя сделана в Китае, а тут через ТЕМУ с отравой?
NG.kz: Мнимая экономия может иметь печальные последствия для всех пользователей приложения, в том числе для казахстанцев, начиная от расходов на лечение и лекарства, заканчивая серьезным непоправимым вредом для жизни.
Ну да дешевле, но носить одежду или иначе использовать другие вещи, действительно себе в ущерб. Раз было как то заказал пару вещей, одна синтетика, да ещё и не по размеру, воняет. Отправить назад, дороже самой покупки иной раз. Больше ни ногой. Или в проверенных онлайн - магазинах покупаю, где возврат без проблем, или просто в реальном магазине, посмотрел, примерил, пощупал, понюхал!
Явно на заказ написана статья: - если всё китайское так плохо, то почему так называемый казахский отвёрточный автопром ВСЁ или почти ВСЕМ комплектуется из Китая- почему тогда они не пишут что автокомлектующие из Китая - ЯДОВИТЫ ??
Полочку за 500 тенге еще не пробовал поставить, с ней пришло два крепления, так вот, одно крепление на складской стоит 450 тенге, а полочка 2300 и что, она какая то другая? Смотрел, одно и тоже. Правда в мешке оторвалась китайская сварка кое где, но клей то за 500 тенге двухкомпонентный не зря покупал по железу, заклеил
Еще для фарфора двухкомпонентный нужно взять, керамика, унитазы, крышки клеить, и не надо выкидывать! С такой то нищенской жизнью
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