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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1695
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 16:13
#7096
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Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1695
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 23:56
#7097
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Китай активно развивает технологию гиперлупа (вакуумного транспорта) на маршрутах Шанхай–Ханчжоу и потенциально Пекин–Шанхай, и этим занимается CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) — один из крупнейших оборонных и аэрокосмических гигантов КНР.

🚄 Гиперлуп Шанхай–Ханчжоу Длина маршрута: ~200 км Предполагаемое время в пути: 9 минут

Средняя скорость: более 1 300 км/ч
Формат: вакуумный тоннель с магнитной левитацией Статус: этап инженерных испытаний, строится демонстрационная трасса 🔧 Пилотный участок трассы уже начали строить в провинции Шаньси, где будут испытываться: герметичные тоннели, вакуумная среда, магнитные подвесы и стабилизация на высоких скоростях.

🏙 Проект Пекин–Шанхай Расстояние: около 1 200 км Планируемое время в пути: 1,5 часа Это примерно вдвое быстрее, чем современный высокоскоростной поезд Fuxing (4,5–6 часов). CASIC заявила, что проект будет развиваться поэтапно: 50–100 км трассы → испытания 200–300 км трассы (Шанхай–Ханчжоу) Длинные маршруты, включая Пекин–Шанхай

🛰 Кто такой CASIC? Это государственная корпорация, занимающаяся: производством ракет, спутников, ПВО; развитием гражданских технологий: гиперлуп, умные города, квантовая связь. CASIC работает в связке с университетами и стартапами (например, Southwest Jiaotong University, Hyperloop TT China Lab и др.).

🧪 Проблемы и вызовы: Колоссальные затраты на инфраструктуру Контроль вакуума на длинных участках Безопасность при разгерметизации Коммерческая целесообразность (пока убыточно) 📌 Вывод: Китай — лидер в разработке гиперлупа на госуровне.

Проект Шанхай–Ханчжоу (9 минут) может стать первым в мире реальным коммерческим гиперлупом. Успех пилотной трассы откроет путь для маршрута Пекин–Шанхай за 1,5 часа, который может изменить глобальную транспортную карту.
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