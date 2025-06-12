НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51934
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 20:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане Казахстана получат возможность официально приобретать, использовать и регистрировать терминалы Starlink. Ранее оборудование применялось только в рамках пилотных проектов в образовательных учреждениях и было недоступно для широкого круга пользователей.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 20:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8062
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 21:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
и сейчас старается сесть на чужой поезд..


Как оказалось что САМИ они НИЧЕГО не могут: - где их КазСат , Байконуры и прочие суперкосмические обьекты- потому что как сказал Талгат Мусабаев: - "...космосом в Казахстане руковдят БАРАНЫ....".

Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 21:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.


Теперь вот осталось небо продать американцам за Старлинк и платить за просмотр звездного неба..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8062
Re: Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году:...
Отправлено: 12.06.25 - 21:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
и сейчас старается сесть на чужой поезд..


И сесть с размахом: - уверен что постараются поднять цену на него до космических, оправдывая это всем чем угодно.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10337
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 12.06.25 - 23:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд.

Тебе в центре города он нафиг не нужен,а если где то в отдалённых районах где нет связи его можно было и раньше поставить.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 00:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Тебе в центре города он нафиг не нужен,а

Для справки, я в центре города плачу за него 12 тысяч за российский, и когда народу много тут, интернета просто нет.
Как со Старлинком, не знаю.
Но выбор должен быть
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45086
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Отправлено: 13.06.25 - 00:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
уверен что постараются поднять цену на него до космических, о

Да, если не будет конкурентов
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS