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"Ваш дом выбран не случайно" - Костанайские полицейские проводят серию встреч с горожанами. Первая - на ул. Лермонтова
"Ваш дом выбран не случайно" - Костанайские полицейские проводят серию встреч с горожанами. Первая - на ул. Лермонтова
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