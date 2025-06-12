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≡ "Ваш дом выбран не случайно" - Костанайские полицейские проводят серию встреч с горожанами. Первая - на ул. Лермонтова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51934
"Ваш дом выбран не случайно" - Костанайские полицейские проводят серию встреч с горожанами. Первая - на ул. Лермонтова
Отправлено: 12.06.25 - 23:22
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Сход жителей, посвященный вопросам общественной безопасности, провели вечером 11 июня в рамках акции "Полиция ближе к народу". О чем говорили и предупреждали, а также на что и на кого жаловались - в нашем репортаже.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
921
"Ваш дом выбран не случайно" - Костанайские полицейские проводят серию встреч с горожанами. Первая - на ул. Лермонтова
Отправлено: 12.06.25 - 23:22
#1
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Все эти жалобы населения должны быть услышаны и по ним приняты решения городским маслихатом, который выносит на основании жалоб граждан свои, основанные на законе решения акиму города и другим организациям, вплоть до того, что могут вынести обязательные решения на местном уровне, в том числе наказывать водителей, которые устраивают стоянку перед мусорными баками, препятствуя мусорщикам своевременно забрать мусор их контейнеров! Полиция-это исполнительный орган и она не может вынести никакого решения, их главная задача борьба с преступностью, в том числе с пьяницами, наркоманами, бродягами, и другими лицами, совершающими правонарушения! Если население будет им давать информацию, они быстрей и оперативнее примут меры к правонарушителям всех уровней! Сообщайте в письменном и устном виде о всех безобразиях и вам полиция поможет!

[Исправлено: абике, 13.06.2025 - 00:46]
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