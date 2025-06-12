Re: От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском...

Отправлено: - 23:10

Все-таки есть грамотные депутаты в областном маслихате! Их немного, но с цифрами разбираются и итоги расходования бюджетных денег полностью проанализировали! Результат их контрольной работы даже радует, наконец-то многие из депутатов маслихата стали понимать, что они не исполнительный орган (т.е. Акимы, акиматы и их подразделения), а именно представительная власть в Костанайской области, представляющая волю и интересы нашего региона! Поэтому так держать депутаты маслихатов, постоянно контролируя работу исполнительной власти, которым маслихаты от имени населения законно поручают реализовать бюджет во благо этого населения, а не дармоедничать и не заниматься очковтирательством! Маслихаты-это представительная власть, об этом указано прямо в статье 86 Конституции РК, где указаны их компетенция и функции! При этом по инициативе не менее 1/5 от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности перед Президентом Республики в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц! Поэтому представители народа в виде маслихатов всех уровней работайте на благо народа, заставляя работать исполнительную власть во благо народа. Населению нужно постоянно контактировать с депутатами своих избирательных участков, а депутатам маслихата постоянно работать с населением избирательного участка, который выбрал его, в решении тех или иных вопросов, начиная от тарифообразования, очистке города от мусора, исполнению ПДД и тому подобное, тот кто отказывается от работы с населением должен сдать депутатский мандат!