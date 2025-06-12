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Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
Илон Маск “проведет“ интернет в Казахстане уже в этом году: подробности
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