Отправлено: - 23:51

111:

Украинцы вовсю уже давно пользуются, а наш цифровой Казахстан оказался в одном слове из четырех буков на букву Ж. , и сейчас старается сесть на чужой поезд.

Цитата:Тебе в центре города он нафиг не нужен,а если где то в отдалённых районах где нет связи его можно было и раньше поставить.