Отправлено: - 21:38

111:

и сейчас старается сесть на чужой поезд..

Цитата:Как оказалось что САМИ они НИЧЕГО не могут: - где их КазСат , Байконуры и прочие суперкосмические обьекты- потому что как сказал Талгат Мусабаев: - "...космосом в Казахстане руковдят БАРАНЫ....".Они только могут: ЖРАТЬ, СРАТЬ и ВОРОВАТЬ.