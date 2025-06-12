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≡ Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51933
Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 20:48
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Мнимая экономия может иметь печальные последствия для всех пользователей приложения, в том числе для казахстанцев, начиная от расходов на лечение и лекарства, заканчивая серьезным непоправимым вредом для жизни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 20:48
#1
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О, хотят ввести наверно пошлины на товар, сволочи
Сегодня пришел скотч какой то для крыш, клеит дырки в ней, двусторонний еще, пробки для закручивания на резьбе силиконовые, двухкомпонентный адский клей, клей для обуви, которого тут нет нигде от слова ВООБЩЕ.
Какая разница сколько там отравы?
А сумочка пришла такая же за 6000, которая в ЦУМе за 24 тысячи
Значит в ЦУМе она без отравы, хотя сделана в Китае, а тут через ТЕМУ с отравой?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4387
Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 20:58
#2
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Цитата:
NG.kz: Мнимая экономия может иметь печальные последствия для всех пользователей приложения, в том числе для казахстанцев, начиная от расходов на лечение и лекарства, заканчивая серьезным непоправимым вредом для жизни.


Ну да дешевле, но носить одежду или иначе использовать другие вещи, действительно себе в ущерб. Раз было как то заказал пару вещей, одна синтетика, да ещё и не по размеру, воняет. Отправить назад, дороже самой покупки иной раз. Больше ни ногой. Или в проверенных онлайн - магазинах покупаю, где возврат без проблем, или просто в реальном магазине, посмотрел, примерил, пощупал, понюхал! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:12
#3
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Вот лента для дырок от воды, хорошая вещь, и для москитной сетки от дырок лента, и что, кто такое производит еще?
Ну мухи что ли отравятся?
Или в шифере вода?

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8062
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:17
#4
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Цитата:
111:
хотя сделана в Китае,


Явно на заказ написана статья: - если всё китайское так плохо, то почему так называемый казахский отвёрточный автопром ВСЁ или почти ВСЕМ комплектуется из Китая- почему тогда они не пишут что автокомлектующие из Китая - ЯДОВИТЫ ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:19
#5
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Полочку за 500 тенге еще не пробовал поставить, с ней пришло два крепления, так вот, одно крепление на складской стоит 450 тенге, а полочка 2300 и что, она какая то другая?
Смотрел, одно и тоже.
Правда в мешке оторвалась китайская сварка кое где, но клей то за 500 тенге двухкомпонентный не зря покупал по железу, заклеил



Еще для фарфора двухкомпонентный нужно взять, керамика, унитазы, крышки клеить, и не надо выкидывать!
С такой то нищенской жизнью
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:21
#6
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
что автокомлектующие из Китая - ЯДОВИТЫ ??

Ну да, хотят наложить наверно как там, пошлины, чтоб меньше брали, а то типа отрава, как на водку и сигареты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:28
#7
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Вот эти силикончики по 500 тенге, не знаю, взял для пробы на резьбу , посмотрим, если нормальные, хватит на долго

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:30
#8
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Скотч, по моему 200 или 300 тенге

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:34
#9
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И вот попробуй теперь отдери часы
Еле оторвал, чтобы батарейку поменять

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45083
Re: Дешёвые товары с Temu опасны? Давайте разбираться
Отправлено: 12.06.25 - 21:39
#10
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Цитата:
каждой новой проверкой специалисты из ЕС, Великобритании, Новой Зеландии и

Еще и Дания
Кстати там сколько зп в Ойро, 6000?
У нас сколько в Ойро, неужели 600 и в деревнях 200?
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