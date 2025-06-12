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NG.kz: Мнимая экономия может иметь печальные последствия для всех пользователей приложения, в том числе для казахстанцев, начиная от расходов на лечение и лекарства, заканчивая серьезным непоправимым вредом для жизни.

Цитата:Ну да дешевле, но носить одежду или иначе использовать другие вещи, действительно себе в ущерб. Раз было как то заказал пару вещей, одна синтетика, да ещё и не по размеру, воняет. Отправить назад, дороже самой покупки иной раз. Больше ни ногой. Или в проверенных онлайн - магазинах покупаю, где возврат без проблем, или просто в реальном магазине, посмотрел, примерил, пощупал, понюхал!