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От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском облмаслихате отчитались, как регион тратил наши с вами деньги в 2024 году
От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском облмаслихате отчитались, как регион тратил наши с вами деньги в 2024 году
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