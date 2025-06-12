НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском облмаслихате отчитались, как регион тратил наши с вами деньги в 2024 году
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51933
От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском облмаслихате отчитались, как регион тратил наши с вами деньги в 2024 году
Отправлено: 12.06.25 - 21:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общение депутатов с чиновниками обернулось и некоторыми вопросами без ответа или витиеватыми объяснениями. А члены Общественного совета критиковали за некорректное предоставление цифр и непрозрачность в работе операторов программ.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8062
Re: От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском...
Отправлено: 12.06.25 - 21:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://каждый из депутатов понимать, что они - не только носители общественного доверия, но и прямые исполнители решений, принимаемых для улучшения жизни наших сограждан?//

Этот кореспондент что то не догоняет: - депутаты - они не ИСПОЛНИТЕЛИ, а ЗАКОНОДАТЕЛИ и КОНТРОЛЁРЫ за исполнением бюджета.
Их задача: - принять бюджет и КОНТРОЛИРОВАТЬ его- и ВСЁ; всё остальное - бла, бла, бла, бла.

ИСПОЛНИТЕЛИ - это МИО- местный исполнительный орган, в данном случае- областной акимат во главе с Кумаром.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS