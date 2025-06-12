Re: От сессии до сессии: рост? рецессия? - В Костанайском...

Отправлено: - 21:29

Цитата://каждый из депутатов понимать, что они - не только носители общественного доверия, но и прямые исполнители решений, принимаемых для улучшения жизни наших сограждан?//



Этот кореспондент что то не догоняет: - депутаты - они не ИСПОЛНИТЕЛИ, а ЗАКОНОДАТЕЛИ и КОНТРОЛЁРЫ за исполнением бюджета.

Их задача: - принять бюджет и КОНТРОЛИРОВАТЬ его- и ВСЁ; всё остальное - бла, бла, бла, бла.



ИСПОЛНИТЕЛИ - это МИО- местный исполнительный орган, в данном случае- областной акимат во главе с Кумаром.