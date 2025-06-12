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≡ "Хмельной Лось" и "шпионские" очки - Как полицейские пытались наказать хозяйку магазина и доказывали законность этого в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51930
"Хмельной Лось" и "шпионские" очки - Как полицейские пытались наказать хозяйку магазина и доказывали законность этого в суде Костаная
Отправлено: 12.06.25 - 16:50
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- Обратите внимание: запись производится не на сотовый телефон, а на специальное техническое средство - очки со встроенной видеокамерой, - заявил Жаслан Байбазаров. - Использование таких устройств в гражданском обороте прямо запрещено законодательством РК.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1690
Re: "Хмельной Лось" и "шпионские" очки - Как...
Отправлено: 12.06.25 - 16:50
#1
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Какой крутой юрист Байбазаров,жаль что подлецы не пропустили в депутаты его.. Много бы полезного сделал для простых людей,вместо "одобрямсов" акиматовских.
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