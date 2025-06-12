Отправлено: - 13:43

Токаевский принцип "Закон и порядок" в действии. Как приятно видеть, что в Казахстане действительно повсеместно и в отношении всех работает этот принцип. Или нет?Особенно на фоне того, что с этого года теперь творится в госзакупках и сомнительные траты не проверить даже через ДВГА, забрали функцию у госаудита - теперь жалобы на нарушения в вопросе трат рассматривают заказчики сами на себя. Ворой - не хочу, миллиардами, потом сам на себя жалобу рассмотришь и признаешь, что всё же как и должно быть... А тут носки с трусами. Правильной дорогой идем.PS/ Скучаю по Назарбаеву уже