Re: Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...

Отправлено: - 14:16

Проблема не в том, что они вылавливают. Проблема в том, КАК они это делают.



Представитель государственного учреждения а таких случаях обязан и представиться, и документ предъявить. А вести себя как шпана из подворотни, быдланить - им ни один закон или НПА не разрешает. У каждого своя зона ответственности. Один отвечает за неявку, второй (в данном случае) - за дискредитацию образа сотрудника государственного учреждения или структуры.

За неявку - пожалуйста , с нарядом полиции, повесткой или ордером. Но не вести себя, как гопота с тычками и "терпилой".