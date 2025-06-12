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≡ Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51928
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 12.06.25 - 14:16
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Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На видео отлавливают призывников на улицах или в публичных заведениях, зачастую не в форме, хамят и применяют силу. Как вы относитесь к таким мерам?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1408
Re: Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 12.06.25 - 14:16
#1
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Проблема не в том, что они вылавливают. Проблема в том, КАК они это делают.

Представитель государственного учреждения а таких случаях обязан и представиться, и документ предъявить. А вести себя как шпана из подворотни, быдланить - им ни один закон или НПА не разрешает. У каждого своя зона ответственности. Один отвечает за неявку, второй (в данном случае) - за дискредитацию образа сотрудника государственного учреждения или структуры.
За неявку - пожалуйста , с нарядом полиции, повесткой или ордером. Но не вести себя, как гопота с тычками и "терпилой".
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