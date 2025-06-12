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≡ “Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к почтальонке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51928
“Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к почтальонке
Отправлено: 12.06.25 - 13:08
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"Я знаю каждого. Работаю акимом всего полгода. Почтальон больше не торгует в здании, и мы будем искать законные пути, как помочь ей. Заботиться о людях и знать их проблемы - это и есть моя работа", - говорит сельский аким.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1408
Re: “Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к...
Отправлено: 12.06.25 - 13:08
#1
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Государство доводит своих граждан до такого состояния, еще и штрафует за это. Вот это я понимаю, развивающееся государство! Все для людей!
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
181
Re: “Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к...
Отправлено: 12.06.25 - 13:43
#2
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Токаевский принцип "Закон и порядок" в действии. Как приятно видеть, что в Казахстане действительно повсеместно и в отношении всех работает этот принцип. Или нет? :lol:

Особенно на фоне того, что с этого года теперь творится в госзакупках и сомнительные траты не проверить даже через ДВГА, забрали функцию у госаудита - теперь жалобы на нарушения в вопросе трат рассматривают заказчики сами на себя. Ворой - не хочу, миллиардами, потом сам на себя жалобу рассмотришь и признаешь, что всё же как и должно быть... А тут носки с трусами. Правильной дорогой идем.

PS/ Скучаю по Назарбаеву уже :lol: :lol: :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1689
Re: “Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к...
Отправлено: 12.06.25 - 14:07
#3
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Женщине 40 лет,для чего рожать третьего ребенка?? Вы бизнесмены? Вы милиардеры? Двое есть детей. Зачем??? Или вы комбайн по выпуску нищеты? Кошмар.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1408
Re: “Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к...
Отправлено: 12.06.25 - 14:17
#4
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Цитата:
Сабыр:
Зачем???

Вы цены на контрацептивы видели?))))) с казахстанским фактическим (а не на бумаге расписанным) уровнем дохода, даже они в какой то степени роскошь...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1689
“Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к почтальонке
Отправлено: 12.06.25 - 15:00
#5
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Цитата:
vofkakst:
цены на контрацептивы

А как же бесплатное "только не в меня" :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8057
Re: “Я сама мать-одиночка“. Аким - о наказании за сострадание к...
Отправлено: 12.06.25 - 16:28
#6
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Цитата:
EvilWizard:
Скучаю по Назарбаеву уже


Я, то же: - он же сказал:"...держитесь за меня, следующий ХУЖЕ будет...".

ХУЖЕ:- потому что он сам подбирал кандидатуру СЛЕДУЮЩЕГО, что бы на его фоне он был ЛУЧШЕ.

Цитата:
Сабыр:
бесплатное "только не в меня


Кайфа же не будет.
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