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≡ Вслед за эталоном - в Костанае обновят три многоэтажки на проспекте Абая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51925
Вслед за эталоном - в Костанае обновят три многоэтажки на проспекте Абая
Отправлено: 11.06.25 - 17:01
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Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании в акимате города. Ремонт будет производится так, чтобы внешний облик домов соответствовал дизайн-коду областного центра. Измениться должны будут и входные группы бизнес-объектов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8041
Re: Вслед за эталоном - в Костанае обновят три многоэтажки на...
Отправлено: 11.06.25 - 17:01
#1
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Какое слово здесь первично, единый или архитектурный? Я всегда поддерживал акима города Жундубаева в его начинаниях, но вот эта склонность к единообразию это перебор! Я думаю, что ни Саграда Фамилия, ни 7 бочек в Астане никогда не увидели бы жизни, если бы там Акимом был бы наш мэр!
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1404
Re: Вслед за эталоном - в Костанае обновят три многоэтажки на...
Отправлено: 11.06.25 - 18:11
#2
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Единообразие - это просто неадекватно! Лучше бы просто делали ремонт. Вон, здание ЦОНа (Метрополь) - убитое насмерть, но в самом центре города, и никому до его облика нет дела.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1687
Re: Вслед за эталоном - в Костанае обновят три многоэтажки на...
Отправлено: 12.06.25 - 12:22
#3
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На Абая 26 сейчас вечная плитка,а решили облепить одноразовым пенопластлом?
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