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≡ Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии Министерства просвещения Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51925
Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии Министерства просвещения Казахстана
Отправлено: 12.06.25 - 10:02
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Список 100 лучших школ по итогам 2024-2025 учебного года опубликован на сайте министерства образования РК. В сообщении ведомства отмечается, что комитет по обеспечению качества в сфере образования проанализировал работу школ и выявил лучшие.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
293
Re: Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии...
Отправлено: 12.06.25 - 10:02
#1
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им. Бембета - правильно Беимбет
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2610
Re: Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии...
Отправлено: 12.06.25 - 11:13
#2
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Цитата:
Филипповна:
правильно Беимбет

Исправил. Спасибо
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