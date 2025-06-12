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Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии Министерства просвещения Казахстана
Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии Министерства просвещения Казахстана
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