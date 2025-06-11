Отправлено: - 15:06

saba:

Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!

[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2025 - 16:36]

Цитата:Большевики во главе с Лениным пришли к власти на волне идей коллективного управления и Советов, но впоследствии Сталин выстроил жёсткую вертикаль. Ленин по сравнению со Сталиным был более прагматичный, менее кровожадный и опасался узурпации власти отдельной личностью. Как говорится: Меньше централизации - меньше простора для культа личности, больше централизации - больше простора для культа личности.Сталин не стремился отменить республики в пользу губерний. В 1922 году Сталин, будучи наркомом по делам национальностей, предложил проект объединения республик в единое государство - Союз Советских Социалистических Республик. Он использовал республики как инструмент централизованного контроля, но при этом сохранял внешнюю форму федерации, чем СССР и отличался от Российской империи.При Сталине число союзных республик увеличилось. В 1936 году, по сталинской Конституции: Казахская и Киргизская автономии стали союзными республиками. Узбекистан и Туркмения уже имели статус союзных с 1924 года. Позднее была создана Молдавская ССР (1940) и временно - Карело-Финская ССР (1940–1956).Следует отметить, что 19 октября 1918 года - первоначально была создана как Автономная область немцев Поволжья в составе РСФСР. 6 января 1924 года - преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Столица: город Энгельс Саратовская область (до 1931 года - Покровск). 28 августа 1941 года - официальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации республики. Причина: начало Великой Отечественной войны и массовая депортация советских немцев - под предлогом «подозрений в возможном сотрудничестве с нацистской Германией». Общая численность населения в 1941 году: примерно 605 000 человек, из них этнические немцы составляли около 366 000 человек (60% населения).Ленин победил, но Сталин как-то в последствии тихонько захватил всё. Как при Н.С. Хрущеве развенчивали культ личности Сталина описано. Историки и часть постсоветского народа, в основном из числа старшего поколения вспоминают гулаг, репрессий, а не - как искра зажгла пламя революции. В настоящее время, даже трудно условно вообразить и представить, кого больше Ленинцев или Сталинистов?